Nearshoring e inteligencia artificial elevan la exigencia sobre las redes de las empresas mexicanas

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La conversación sobre transformación digital en México suele centrarse en el software: plataformas en la nube, inteligencia artificial, automatización. Sin embargo, todas esas herramientas dependen de algo mucho más básico. Si la red interna de una empresa es lenta o inestable, ninguna aplicación funciona como promete.

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El tema ha cobrado relevancia con la relocalización de cadenas de suministro. Las plantas que se instalan o amplían en el país operan con líneas de producción conectadas, sistemas de videovigilancia, sensores y equipos que intercambian datos de forma permanente. Lo mismo ocurre en corporativos, hospitales, escuelas y centros de distribución.

Proveedores especializados como Skyred cableado estructurado en México explican que buena parte de los problemas de conectividad que reportan las empresas no se originan en el proveedor de internet, sino dentro del propio edificio: cables de categorías antiguas, instalaciones improvisadas que crecieron sin orden y equipos conectados sin un diseño previo.

Qué es el cableado estructurado

Se trata de un sistema organizado de cables, conectores, paneles y gabinetes que da servicio a toda la comunicación de un inmueble: datos, voz, video y seguridad. A diferencia de una instalación hecha sobre la marcha, se diseña con base en estándares internacionales, como la familia ANSI/TIA-568, que definen distancias máximas, categorías de cable y métodos de prueba.

El resultado práctico es una red ordenada, identificada y documentada. Cuando algo falla, el técnico sabe dónde buscar. Cuando la empresa crece, puede agregar puestos de trabajo o equipos sin rehacer todo.

Por qué el wifi no lo resuelve todo

Una idea extendida es que las redes inalámbricas volvieron innecesario el cable. Ocurre lo contrario: cada punto de acceso inalámbrico necesita una conexión física de alta capacidad para funcionar, y las generaciones recientes de wifi exigen más ancho de banda por cada antena.

Además, las cámaras de seguridad, los teléfonos IP y los controles de acceso suelen recibir datos y energía eléctrica por el mismo cable de red, mediante la tecnología conocida como PoE. Una instalación deficiente limita todos esos servicios a la vez.

Señales de que una red necesita revisión

Los especialistas recomiendan una evaluación cuando se presentan situaciones como estas:

Videollamadas que se congelan o sistemas que se vuelven lentos a ciertas horas.

Gabinetes de telecomunicaciones saturados, con cables sin identificar.

Fallas que nadie logra ubicar y que se resuelven moviendo cables al azar.

Ampliaciones recientes del inmueble conectadas con extensiones provisionales.

Planes de instalar cámaras, sensores o nuevos equipos en el corto plazo.

Una decisión de largo plazo

Un sistema de cableado bien diseñado suele mantenerse vigente durante más de una década, periodo en el que la empresa cambiará varias veces de computadoras, servidores y programas. Por eso los expertos sugieren planearlo desde el proyecto de construcción o remodelación, y exigir al instalador pruebas de certificación de cada punto de red y la documentación completa del sistema.

En un entorno donde casi toda la operación pasa por la red, la infraestructura que no se ve se convirtió en una condición para competir.