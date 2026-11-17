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La enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) afecta o ha afectado a aproximadamente cuatro de cada diez personas a lo largo de su vida, de acuerdo con la Secretaría de Salud. Ante este panorama, Productos Farmacéuticos Chinoin reunió a más de 150 profesionales de la salud durante GP Performance 2026, un encuentro orientado a promover la actualización médica continua y el intercambio de conocimientos sobre este padecimiento.

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Durante el evento, el gastroenterólogo, endoscopista y neurogastroenterólogo Aurelio López Colombo explicó que la ERGE ocurre cuando el contenido del estómago regresa hacia el esófago, provocando síntomas como acidez, agruras y ardor detrás del esternón. Además de las molestias digestivas, señaló que la enfermedad puede afectar significativamente la calidad de vida y el descanso nocturno.

El especialista destacó que la obesidad es uno de los factores que favorecen la aparición y agravamiento del reflujo. En México, la prevalencia de obesidad en adultos alcanza 37.1%, lo que representa un desafío adicional para el manejo de esta condición.

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Como parte de las opciones terapéuticas para controlar la secreción de ácido gástrico, López Colombo destacó el uso de inhibidores de la bomba de protones, entre ellos ilaprazol, medicamento que contribuye a disminuir la producción de ácido en el estómago.

GP Performance forma parte de la estrategia de Chinoin para acercar conocimiento científico e innovación a los profesionales de la salud. Durante la jornada también se presentó el portafolio gastrointestinal de la compañía y se reafirmó su compromiso con la educación médica continua y la atención integral de los pacientes.