Guadalajara se convirtió en punto de encuentro para la comunidad médica nacional e internacional con la realización del LXVI Congreso Internacional de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología (SMNE), que tuvo como sede Expo Guadalajara y convocó a especialistas, investigadores, docentes y profesionales de la salud interesados en conocer los avances que están transformando la atención de las enfermedades endocrinas y metabólicas.

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En su edición número 66, el encuentro reafirmó su importancia como espacio de actualización médica, intercambio de conocimientos y colaboración entre especialistas de distintas partes del mundo. Durante las actividades se abordaron nuevas herramientas para mejorar el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de padecimientos que representan importantes retos para los sistemas de salud.

LXVI Congreso de Nutrición y Endocrinología

Uno de los acontecimientos destacados fue la realización, por primera vez en México, de EAS LATAM, encuentro vinculado con la European Atherosclerosis Society (EAS), que reunió a expertos de Europa y América Latina para analizar los avances en el manejo de las dislipidemias, la aterosclerosis y el riesgo cardiovascular, así como las nuevas alternativas terapéuticas para reducir los niveles de colesterol.

La reunión contó con la participación de especialistas de México, Colombia, Brasil, Uruguay, República Dominicana y Argentina, quienes intercambiaron experiencias sobre los desafíos que enfrenta la región en la atención de estos padecimientos.

LXVI Congreso de Nutrición y Endocrinología

El diagnóstico temprano, un desafío

Entre los temas de relevancia clínica destacó la hipercolesterolemia familiar homocigota, una enfermedad genética poco frecuente que ocasiona niveles extremadamente elevados de colesterol LDL desde la infancia y que, sin una atención adecuada, incrementa considerablemente el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares a edades tempranas.

Al respecto, el doctor Ramón Madriz, endocrinólogo pediatra y coordinador del capítulo de lípidos de la Sociedad Mexicana de Endocrinología Pediátrica, señaló que uno de los principales retos en México consiste en lograr que los avances científicos se traduzcan en diagnósticos oportunos y tratamientos accesibles para quienes viven con esta condición.

El especialista destacó la disponibilidad de nuevas terapias, como evinacumab, que permite reducir significativamente el colesterol LDL incluso en pacientes con actividad residual mínima del receptor LDL. Asimismo, mencionó que la experiencia mexicana en población pediátrica demuestra el potencial de estas alternativas.

Sin embargo, advirtió que el desafío no termina con la disponibilidad de medicamentos, sino que requiere identificar a los pacientes desde edades tempranas, garantizar la continuidad de sus tratamientos y mantener un seguimiento médico especializado para prevenir complicaciones cardiovasculares.

LXVI Congreso de Nutrición y Endocrinología

Conocimiento que se traduzca en atención

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La actualización permanente de los profesionales de la salud fue uno de los ejes del Congreso, al considerar que la incorporación de nuevos conocimientos y herramientas permite mejorar la precisión de los diagnósticos y ofrecer tratamientos más eficaces, seguros e individualizados.

De esta manera, Guadalajara albergó un encuentro que trascendió la exposición de avances científicos para propiciar el intercambio de experiencias y la colaboración internacional en torno a problemas de salud que requieren atención especializada.

La Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, asociación científica dedicada a promover la investigación y la educación médica continua en endocrinología, nutrición y metabolismo, impulsó este espacio con el propósito de contribuir a mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades relacionadas con estas disciplinas.

SMNE:

La Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología (SMNE), A.C., es una asociación científica dedicada a fomentar el conocimiento, la educación médica continua y la investigación en endocrinología, nutrición y metabolismo, con el objetivo de contribuir a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades endocrinas y metabólicas.