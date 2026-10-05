¿Cómo elegir la faja postoperatoria correcta? 5 factores que no debes ignorar

¿Cómo elegir la faja postoperatoria correcta?

Ya tienes fecha de cirugía y, al buscar una faja postoperatoria, aparecen decenas de modelos casi iguales. Antes siquiera de comparar tallas o precios, debes saber que, durante el tiempo que la usarás (que pueden ser semanas), la inflamación de tu cuerpo baja y la prenda deja de ajustar igual.

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Sin mencionar que ninguna faja funciona igual para todas las personas. Depende de tu cirugía, tu cuerpo y tu etapa (semanas 0-5 o 4-12), y sus beneficios varían según el procedimiento, con evidencia científica todavía limitada para varios resultados. Por eso, la indicación de tu cirujano tiene la última palabra.

Si te vas a operar, o acompañas a alguien que lo hará, estos cinco factores te ayudan a elegir mejor una faja postoperatoria.

El tipo de cirugía y la zona a comprimir

La zona operada orienta la cobertura de la prenda y es el primer filtro para descartar modelos. Existen prendas sin pierna, a la rodilla, de cuerpo completo, chalecos con mangas y bandas abdominales. Estas son algunas de las opciones que tu cirujano puede indicar y, para propósito de esta guía, no constituyen una prescripción:

Liposucción de abdomen o abdominoplastia. Cobertura de abdomen y flancos. No siempre se necesita espalda completa.

Cobertura de abdomen y flancos. No siempre se necesita espalda completa. Liposucción de muslos. Largo acorde al área tratada, sin que el borde quede sobre una zona inflamada o intervenida.

Largo acorde al área tratada, sin que el borde quede sobre una zona inflamada o intervenida. Cirugía de brazos. Chaleco o mangas que respeten incisiones y movilidad.

Chaleco o mangas que respeten incisiones y movilidad. Cirugía mamaria. Sostén postquirúrgico o banda estabilizadora, solo si tu cirujano la indicó. El diseño cambia entre aumento, reducción, mastopexia (elevación del busto) y reconstrucción.

Sostén postquirúrgico o banda estabilizadora, solo si tu cirujano la indicó. El diseño cambia entre aumento, reducción, mastopexia (elevación del busto) y reconstrucción. BBL o lipoinyección glútea. Según la ASPS, la prenda comprime de forma uniforme las zonas con liposucción, mientras evitas la presión prolongada sobre los glúteos. También debes evitar sentarte por periodos largos y usar el cojín según tu indicación.

Por ejemplo, si te operan abdomen y muslos, una prenda sin pierna deja los muslos sin cobertura.

La cobertura exacta la define tu cirujano. Cuando ya sabes cuál necesitas, compara modelos por su largo de pierna, su tipo de cierre (broches, cierre o sin cierres), la apertura para ir al baño y la etapa para la que fueron diseñados. Revisar un catálogo de fajas postoperatorias que organiza las prendas por tipo, cobertura y procedimiento permite comparar rápidamente.

2. El nivel de compresión y las etapas de recuperación

Algunas personas cambian de prenda durante la recuperación. Al inicio hay más inflamación y a veces drenajes, así que las prendas de la primera etapa suelen tener broches o cierre; son fáciles de poner y quitar. Cuando baja la inflamación, la segunda etapa suele ser un modelo sin cierres, a menudo con costuras hacia afuera y pensado para usarse bajo la ropa.

Las etapas no son una clasificación médica universal. Marena, por ejemplo, comercializa una primera etapa para las semanas 0 a 4 y una segunda para las semanas 4 a 12, y condiciona el cambio a que baje la inflamación y a la indicación profesional. Otros consideran esquemas como etapa 1 durante una o dos semanas y etapa 2 de dos a seis semanas. Tu cirujano define el momento del cambio según tu procedimiento y tu evolución.

Sobre la firmeza, la de segunda etapa suele ser menos firme y más cómoda que la de primera, pero más apretada no garantiza una mejor recuperación. Además, etiquetas como “alta”, “firme” o “grado médico” no significan lo mismo entre marcas. Pregunta si el fabricante declara una presión medida o solo una categoría comercial.

Puede ser momento de hablar del cambio de prenda con tu cirujano si:

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La prenda hace pliegues o se desliza.

Ya no ajusta ni en el último broche.

Tu cirujano lo plantea en una revisión.

Por ejemplo, si en la semana cinco tu prenda de primera etapa se desliza porque bajó la hinchazón, es hora de preguntar si toca una talla menor o un modelo sin cierres.

La talla y el ajuste correctos

Una talla demasiado grande no da el soporte necesario. Una prenda demasiado chica puede causar presión localizada que se manifiesta con dolor, lesiones en la piel y marcas, así como entumecimiento y mayor estasis venosa (circulación lenta en las venas).

La faja de recuperación debe quedar ajustada sin impedir la respiración, y no debe causar dolor ni incomodidad.

¿Cómo tomarte las medidas?

Usa una cinta métrica. Mide los puntos que indica la tabla de tallas del fabricante (cintura, cadera, muslo o busto, según el modelo). Compara tus medidas con la tabla antes de elegir. Pregunta a tu cirujano cómo considerar la inflamación inicial al elegir talla en la primera etapa.

Si tu medida de cadera cae entre dos tallas de la tabla, consulta con tu cirujano cuál elegir según tu inflamación actual. Algunos fabricantes señalan que, después de cuatro semanas, muchas personas necesitan una talla menor para la segunda etapa. Aun así, no elijas una talla menor para “obtener más compresión” sin autorización de tu cirujano. Recuerda que más compresión no es mejor.

Afloja o retira la prenda según las indicaciones que recibiste y contacta a tu equipo médico si notas:

Dolor creciente o intenso.

Entumecimiento u hormigueo.

Cambio de color o piel fría.

Lesión en la piel.

Dificultad para respirar.

El material y la transpirabilidad para uso prolongado

Usarás la prenda muchas horas al día durante semanas, y en las primeras a veces también para dormir, si así lo indica tu cirujano. Por eso el material pesa tanto como el modelo. Aunque la faja debe estar hecha de materiales transpirables y duraderos, siempre verifica:

Composición declarada. Confirma que no incluya materiales que te hayan causado alergia. Si tienes alergia o sensibilidad conocida al látex, caucho, adhesivos, metales o colorantes textiles, revisa la composición completa de la prenda (incluidos broches, elásticos y cierres) y consulta al fabricante o a tu equipo médico antes de usarla. Elasticidad. Debe ajustar de manera uniforme, sin bandas, pliegues ni puntos de presión.

Confirma que no incluya materiales que te hayan causado alergia. Si tienes alergia o sensibilidad conocida al látex, caucho, adhesivos, metales o colorantes textiles, revisa la composición completa de la prenda (incluidos broches, elásticos y cierres) y consulta al fabricante o a tu equipo médico antes de usarla. Debe ajustar de manera uniforme, sin bandas, pliegues ni puntos de presión. Costuras y cierres. No deben rozar incisiones ni pliegues de la piel. Una costura que roza una incisión no cumple este criterio aunque la talla sea correcta.

No deben rozar incisiones ni pliegues de la piel. Una costura que roza una incisión no cumple este criterio aunque la talla sea correcta. Instrucciones de lavado y secado. Deben ser claras.

Deben ser claras. Estatus regulatorio. Si una marca menciona a la FDA, revisa si habla de registro, listado, autorización 510(k) o aprobación. No son equivalentes, y el registro o listado por sí solo no demuestra eficacia clínica.

Para el cuidado, se aconseja:

Mantener la prenda limpia y seca.

Lavarla al menos cada dos días, y a diario si hay calor intenso o sudor abundante.

Usar lavado suave con agua fría o tibia y secar al aire, sin secadora, porque el calor puede dañar las fibras elásticas.

Considerar una segunda prenda, que es opcional y facilita la rotación mientras la otra se lava y seca.

Sigue siempre las instrucciones de cada fabricante.

La indicación médica como criterio final

Tu cirujano define el modelo, la cobertura, cuántas horas al día y durante cuánto tiempo usarla, y cuándo cambiar de etapa. Dos personas con la misma cirugía pueden recibir tiempos distintos según su evolución.

Las preguntas que debes tener presentes durante tu consulta son:

¿Qué cobertura necesito?

¿Cuántas horas al día y cuántas semanas debo usarla?

¿Cuándo paso a la segunda etapa?

¿Qué señales debo vigilar?

¿Puedo quitármela para bañarme?

Los factores anteriores te ayudan a llegar con información a esa conversación, sin sustituirla.

Preguntas frecuentes sobre la faja postoperatoria

Preguntas frecuentes sobre la faja postoperatoria

¿Cuánto tiempo se usa una faja postoperatoria?

Depende del procedimiento y de tu cirujano. Sigue el protocolo que te indiquen.

¿Debo dormir con la faja?

Depende de la indicación médica.

¿Puedo elegir una talla menor para tener más compresión?

No sin autorización de tu cirujano. La presión es una cifra independiente de la talla, y una prenda demasiado ajustada puede lesionar la piel o afectar la circulación.

¿Cómo sé si la faja me aprieta demasiado?

Ante dolor creciente, entumecimiento, hormigueo, cambio de color, piel fría, lesiones en la piel o dificultad para respirar, afloja o retira la prenda según tus indicaciones y contacta a tu equipo médico.

¿Una faja moldeadora sirve como faja postquirúrgica?

No son equivalentes. La moldeadora es de uso diario y no está diseñada para una recuperación. La faja posparto tampoco equivale de forma automática a una posquirúrgica.

Tu checklist antes de la cita

Cirugía. La cobertura corresponde a la zona operada. Etapa. El diseño y el cierre corresponden a tu etapa. Talla. Mediste y comparaste con la tabla del fabricante. Material. Verificaste composición, costuras, lavado y estatus regulatorio. Indicación. Tu cirujano aprobó el modelo.

La mejor faja es la que corresponde a tu cirugía, etapa y medidas, y que tu equipo médico considera segura. Para revisar variedad de modelos y tablas de tallas, tiendas especializadas en recuperación como el e-commerce de Top Care permiten comparar prendas por tipo y cobertura antes de la cita de control. Ante cualquiera de las señales de alarma de la sección 3, deja de usar la prenda según las indicaciones recibidas y contacta a tu cirujano. La decisión final se toma con tu cirujano, con calma y buena información.

Este artículo es de carácter orientativo y no sustituye la valoración médica.