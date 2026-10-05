Hospital Zambrano Hellion incorpora innovadora terapia para cáncer de hígado y se convierte en pionero en el norte del país

. La suma de esfuerzos entre especialistas y Levbeth Medical como distribuidor en México, refleja la convicción de que cada avance representa una esperanza más para los pacientes y sus familias.

El Hospital Zambrano Hellion de TecSalud incorporó una nueva alternativa terapéutica para pacientes seleccionados con carcinoma hepatocelular (CHC), el tipo más frecuente de cáncer primario de hígado, convirtiéndose en el primer hospital del norte de México en ofrecer el procedimiento de radioembolización TheraSphere.

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La implementación de esta tecnología fue posible gracias al liderazgo del Dr. César Escareño, la participación de la Dra. Dolores López Garnica, cirujana de trasplante hepatobiliar, y el trabajo sostenido del Dr. Samuel Kettenhofen, radiólogo intervencionista, en coordinación con especialistas de los servicios de Trasplantes, Medicina Nuclear y Hemodinamia. La colaboración multidisciplinaria permitió poner a disposición de los pacientes de Monterrey esta alternativa de tratamiento.

El carcinoma hepatocelular representa uno de los principales retos en la atención de enfermedades hepáticas, debido a que con frecuencia se diagnostica en etapas avanzadas y suele estar asociado con cirrosis y otros padecimientos crónicos del hígado. Por ello, la elección del tratamiento depende de factores como la extensión del tumor, el funcionamiento hepático y el estado general del paciente, lo que requiere una valoración integral por parte de especialistas.

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La técnica TheraSphere consiste en la administración de microesferas de vidrio cargadas con itrio-90 directamente en las arterias que nutren al tumor. De esta manera, la radiación se dirige de forma localizada hacia el tejido afectado, reduciendo la exposición de las zonas sanas del hígado. El procedimiento exige una planificación personalizada y la participación coordinada de un equipo médico especializado.

La terapia cuenta con evidencia científica que respalda su utilización en pacientes seleccionados. Entre los estudios más relevantes se encuentra el ensayo LEGACY, realizado en 162 pacientes con carcinoma hepatocelular no resecable y lesión única, en el que se reportó una respuesta objetiva confirmada del 72.2 por ciento mediante criterios de imagen. Aunque estos resultados corresponden a la población estudiada y no constituyen una garantía individual, muestran el potencial de la técnica en casos específicos.

Con esta incorporación, el Hospital Zambrano Hellion reafirma su compromiso con la innovación médica y la ampliación de las opciones de tratamiento especializado para pacientes con cáncer de hígado. Asimismo, la colaboración entre los equipos clínicos y Levbeth Medical, distribuidor de la tecnología en México, busca acercar avances terapéuticos que contribuyan a mejorar la atención y la calidad de vida de los pacientes y sus familias.

Destacado:TheraSphere es una terapia de radioembolización desarrollada por Boston Scientific que emplea microesferas de vidrio con itrio-90 y requiere una estricta selección de pacientes, planificación dosimétrica y aplicación por equipos médicos especializados.