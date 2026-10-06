Crecen 8% ventas de vehículos ligeros en septiembre en México

Las ventas de vehículos ligeros nuevos en México continúan su racha de crecimiento en septiembre, al desplazar 129,288 unidades, es decir un crecimiento de 8% en comparación con los 119,766 comercializadas en el mismo mes del año pasado, de acuerdo con información del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

ANUNCIO

El reporte de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), indica que en el acumulado enero- septiembre de este año se vendieron 1 millón 144,002 unidades, es decir un incremento de 5% frente al millón 089,151 automotores que se comercializaron en el mismo periodo del 2025.

Crecen 8% ventas de vehículos ligeros en septiembre en México.

Las marcas que dominan las ventas

Nissan se mantiene como líder absoluto en México, encabezando el Top Ten de las marcas automotrices con 17.2 por ciento de market share; seguida de General Motors con 12.8; Grupo Volkswagen con 11; Toyota con el 8.2%, mientras que Kia y Mazda ocupan el quinto y sexto lugar con el 7.2 y 6.9%, respectivamente.

Crece demanda de autos chinos

Las marcas chinas ganan cada vez mayor terreno en ventas en nuestro país, muestra de ello es Geely que durante el mes de septiembre colocó 4,306 vehículos, lo que representa un aumento de 91.1%, frente a las 2,253 unidades vendidas en el mismo mes del año previo.