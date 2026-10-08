Audi RS 3 competition limited: sabor a competición

Audi

Para conmemorar el 50 aniversario del legendario motor de cinco cilindros de Audi, la firma de los cuatro aros ha infundido vida a una edición limitada de 750 unidades del RS 3 competition limited para todo el mundo, de las cuales únicamente 50 estarán disponibles en nuestro país: 25 con carrocería Sedán y 25 en Sportback.

ANUNCIO

Dotada de una imagen y un carácter más deportivos, así como de mayor tecnología y lujo, esta edición conmemorativa podrá elegirse entre verde Malaquita y blanco Glaciar mate, además de incorporar elementos de carbono mate, nuevos alerones delanteros y detalles específicos que refuerzan su apariencia. El interior suma acabados en oro Neodimio, iluminación que proyecta la leyenda “RS 3 competition limited” y una placa con el número de serie de cada unidad.

Pero el verdadero protagonista está bajo el cofre. El motor TFSI de 2.5 litros de cinco cilindros desarrolla 400 Hp y 500 Nm de torque, lo que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 3.8 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 290 km/h. La puesta a punto también está a la altura. Por primera vez, el RS 3 incorpora suspensión coilover, una nueva barra estabilizadora trasera, torque splitter y frenos cerámicos de serie.