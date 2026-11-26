Procedimientos estéticos ( Lucas Guimarães Bueno)

Las ofertas del Black Friday y otras temporadas de ofertas suelen ser una oportunidad para adquirir productos a menor precio, pero cuando los descuentos llegan a los consultorios de medicina estética, aceptar una promoción sin revisar sus condiciones puede tener consecuencias que van mucho más allá de un mal resultado. Una aplicación incorrecta, el uso de sustancias no autorizadas o un procedimiento realizado por alguien sin preparación médica pueden ocasionar infecciones, necrosis e incluso pérdida de visión.

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Esta fue la advertencia fue hecha por la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME), que recuerda que estos tratamientos no deben considerarse productos de consumo que puedan contratarse por impulso. Aunque las promociones pueden resultar atractivas, cada procedimiento requiere una valoración médica para determinar si es adecuado para el paciente, qué sustancias se utilizarán y cuáles son los posibles riesgos.

“La medicina estética es medicina, no un producto que se pueda comprar por impulso”, señaló Juan Antonio López-Pitalúa, presidente de la SEME. Por su parte, Sergio Fernández, vicepresidente segundo de la organización, advirtió que todo procedimiento puede presentar complicaciones que el profesional debe estar preparado para atender.

Lo barato sale caro

Uno de los principales riesgos de las promociones excesivamente baratas es que detrás de ellas puede haber productos falsificados, de procedencia dudosa o sin autorización sanitaria. También pueden encubrir procedimientos realizados por personas que no cuentan con la preparación necesaria o en establecimientos que carecen de las condiciones adecuadas.

Las consecuencias dependen del producto, la técnica y la zona tratada. Entre las complicaciones descritas por los especialistas se encuentran las infecciones y las reacciones inflamatorias. En procedimientos con sustancias inyectables también puede producirse necrosis, es decir, la muerte de tejido por falta de irrigación sanguínea. En casos graves, una complicación vascular puede comprometer la circulación que llega al ojo y provocar pérdida de visión.

Fernández señaló que médicos autorizados reciben pacientes que acuden a consulta después de sufrir efectos adversos en otros establecimientos. Además, recordó que la medicina estética no se limita a las infiltraciones con agujas o jeringas: también incluye procedimientos con tecnologías como los láseres fraccionados ablativos, que igualmente requieren supervisión y preparación médica.

El desconocimiento también representa un riesgo

El problema no se limita a la oferta de tratamientos, sino también a la información que tienen quienes los contratan. El Informe de Percepción de la Medicina Estética en España, elaborado por la SEME junto con Sigma Dos a partir de una muestra de 2,469 personas, encontró que 46% de la población encuestada se había realizado algún procedimiento estético y 30% tenía intención de hacerlo en el futuro.

Sin embargo, 44% de los pacientes desconocía que estos tratamientos deben ser realizados por un médico colegiado en una clínica autorizada con licencia sanitaria U.48, de acuerdo con los datos del estudio.

Para reducir los riesgos, los especialistas recomiendan verificar que el establecimiento tenga autorización sanitaria, que cuente con una unidad de medicina estética y que un médico sea responsable de realizar el procedimiento. También es indispensable una consulta previa en la que se establezca un diagnóstico, se abra una historia clínica y se expliquen los beneficios y posibles complicaciones.

La recomendación es no tomar decisiones a partir de una cuenta regresiva, un descuento limitado o una promoción que presione para reservar de inmediato. En medicina estética, el precio no sustituye la valoración, la experiencia del profesional ni las condiciones de seguridad.