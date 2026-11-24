Accidentes de tránsito en California: los derechos que tienen los mexicanos, con o sin papeles

California es el estado con más población de origen mexicano de Estados Unidos y uno de los destinos más visitados por quienes viajan desde México por trabajo, turismo o familia. También es uno de los estados con más tráfico del país. Sufrir un choque lejos de casa, en otro idioma y con otro sistema legal, genera dudas que conviene resolver antes de que ocurra.

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El estatus migratorio no impide reclamar

La duda más frecuente entre los mexicanos que viven en California es si pueden reclamar una indemnización cuando no tienen documentos. La respuesta es sí. La legislación del estado establece que el estatus migratorio de una persona es irrelevante para determinar la responsabilidad en un caso de lesiones personales, y por regla general no puede usarse como prueba en el juicio. Quien resulta herido por la negligencia de otro conductor tiene derecho a reclamar, sea residente, turista o indocumentado.

Qué hacer en el lugar del accidente

Los primeros minutos pesan mucho en una reclamación posterior. Las recomendaciones básicas son:

Llamar al 911 si hay heridos y esperar a la policía para que levante un reporte.

Intercambiar datos con el otro conductor: nombre, licencia, placas y aseguradora.

Tomar fotografías de los vehículos, la vía y las lesiones visibles.

Anotar el contacto de los testigos.

Recibir atención médica el mismo día, aunque el dolor parezca leve.

Abandonar el lugar de un accidente con heridos es un delito en California, por lo que nunca conviene irse por miedo a las autoridades.

Quién paga: un sistema basado en la culpa

A diferencia de otros estados, California aplica un sistema de responsabilidad por culpa: paga el conductor que causó el accidente, normalmente a través de su seguro. Además rige la llamada negligencia comparativa pura, que permite reclamar aunque la víctima tenga parte de la culpa; la indemnización se reduce en el mismo porcentaje de responsabilidad que se le atribuya.

Hay una excepción importante para quienes manejan sin seguro. La Proposición 213 limita lo que puede reclamar un conductor no asegurado: conserva el derecho a recuperar gastos médicos e ingresos perdidos, pero en general pierde la compensación por dolor y sufrimiento.

Plazos que no perdonan

El plazo general para presentar una demanda por lesiones personales en California es de dos años desde la fecha del accidente. Si el responsable es una entidad pública, por ejemplo un autobús municipal o un vehículo del condado, el reclamo administrativo debe presentarse en un plazo de seis meses. Pasadas esas fechas, el derecho a reclamar se pierde en la mayoría de los casos.

La primera oferta de la aseguradora

Las aseguradoras suelen contactar a la víctima pocos días después del choque con una oferta rápida. Aceptarla implica firmar una renuncia a cualquier reclamo futuro, incluso si después aparecen secuelas o se requieren más tratamientos. Por eso los especialistas recomiendan no firmar ni dar declaraciones grabadas sin haber recibido antes asesoría. Como explica este bufete de abogados en Los Ángeles, muchos despachos de lesiones personales atienden en español, ofrecen una primera consulta gratuita y solo cobran si el cliente recibe una compensación.

Apoyo consular

Los mexicanos que sufren un accidente en California también pueden acudir a la red de consulados de México, que cuenta con áreas de protección para orientar a sus connacionales y canalizarlos con asesoría legal. El consulado no sustituye a un abogado, pero puede ayudar a localizar a familiares, tramitar documentos y explicar los primeros pasos.

En resumen

Un accidente de tránsito en California no deja sin derechos a nadie por su nacionalidad o su situación migratoria. Documentar lo ocurrido, recibir atención médica, respetar los plazos y asesorarse antes de firmar son las claves para proteger una reclamación. Cada caso es distinto y su resultado depende de los hechos concretos.