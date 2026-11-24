Cruzar la frontera comercial entre México y Estados Unidos significa mucho más que encontrar nuevos consumidores. Para una empresa mexicana, implica aprender a competir en otro entorno, entender hábitos de consumo distintos y encontrar la manera de llevar una parte de su identidad a un mercado internacional. La historia de José Cuervo, una de las casas tequileras más reconocidas del mundo, permite entender cómo se construye ese camino a través de generaciones.

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Desde la perspectiva de Juan Domingo Beckmann, CEO de José Cuervo, la expansión internacional de una compañía con raíces mexicanas plantea una pregunta fundamental: ¿cómo crecer sin perder aquello que la distingue?

La respuesta tiene implicaciones que van más allá de la industria de las bebidas. En un mercado tan imponente como el estadounidense, la identidad cultural, el conocimiento del consumidor y la capacidad de construir relaciones a largo plazo pueden convertirse en ventajas competitivas para las empresas mexicanas.

. Campos de Tequila./ Imagen: UdeG

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De un producto mexicano a una identidad internacional

El tequila tiene una particularidad que lo distingue de muchos otros productos de exportación: no sólo representa una categoría de consumo, sino también una tradición vinculada con el territorio y la historia de México. Su presencia internacional demuestra que un producto de origen puede adquirir nuevos significados cuando entra en contacto con otras culturas.

Juan Domingo Beckmann comenta que José Cuervo ofrece una historia que se remonta a 1758, que ha atravesado distintas generaciones y transformaciones del mercado dentro y fuera de México. Su trayectoria permite observar cómo una tradición productiva puede proyectarse internacionalmente sin desprenderse de sus raíces.

Para Juan Domingo Beckmann, cuya experiencia empresarial está ligada a la evolución de esta industria, uno de los grandes desafíos consiste en entender que la expansión no termina cuando un producto llega a otro país. El producto también requiere construir reconocimiento, desarrollar canales de distribución y conseguir que los consumidores comprendan su origen y características.

El peso económico de cruzar la frontera

Es importante enfatizar que la relación comercial entre México y Estados Unidos ofrece un contexto favorable para esta expansión. De acuerdo con datos de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) y análisis del intercambio bilateral, el comercio total de bienes y servicios entre México y Estados Unidos alcanzó aproximadamente 935 mil millones de dólares en 2024. Esta dimensión refleja la profundidad de una relación económica que conecta a proveedores, distribuidores y consumidores en ambos lados de la frontera.

Las exportaciones mexicanas, además, generan actividad económica que no se limita a las ventas internacionales. Para responder a una demanda mayor, las compañías necesitan desarrollar capacidades productivas, invertir en logística, fortalecer sus cadenas de suministro y sostener empleos en sus lugares de origen.

Crecer sin perder las raíces

La experiencia de Juan Domingo Beckmann permite abordar una de las decisiones más importantes para cualquier empresa mexicana que aspire a consolidarse en Estados Unidos: encontrar el equilibrio entre adaptación y autenticidad.

“Entender las preferencias locales es indispensable, pero también lo es conservar una propuesta coherente con el origen de la compañía”, señala Juan Domingo Beckmann. Es importante enfatizar que la distribución, la comunicación y las estrategias comerciales pueden evolucionar para responder a un mercado distinto; la identidad, en cambio, puede convertirse en el elemento que dé continuidad al proyecto empresarial.

La historia de José Cuervo muestra que llevar un producto mexicano al mundo es un proceso que se construye a lo largo del tiempo. Desde esa perspectiva, Juan Domingo Beckmann enfatiza que el reto no consiste solamente en cruzar una frontera comercial, sino en conceptualizar la tradición como un activo capaz de mantenerse vigente para las siguientes generaciones.