Debut mundial octava generación BMW Serie 3

BMW Serie 3

La nueva estirpe de este sedán mediano deportivo combina una imagen más atlética, mayor confort e innovaciones tecnológicas con un manejo de alto desempeño. La nueva generación del BMW Serie 3 debuta con el BMW i3, el primer BMW Serie 3 totalmente eléctrico desarrollado sobre la plataforma “Neue Klasse”. La planta que posee la marca en San Luis Potosí iniciará la producción del nuevo BMW i3 proximamente, así como del BMW iX3, y su comercialización esta prevista para principios del 2027.

La gama también incluirá versiones del nuevo BMW Serie 3 con motores a gasolina de alta eficiencia y tecnología mild-hybrid de 48 V. En la parte más deportiva se encuentra el BMW M350 xDrive, que combina tracción integral, prestaciones elevadas y lo último en tenología y lujo.