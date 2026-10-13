Cómo saber quién viene a la boda sin llamar a los invitados uno por uno

Faltan dos semanas para la boda y el salón ya pidió el número final de invitados. En la lista hay 180 nombres, pero nadie sabe bien cuántos van a llegar. Una tía contestó con un audio de cuatro minutos, un compadre dijo “ahí estaremos” sin aclarar si va con toda la familia y la mitad de los primos todavía no responde. Y los novios se pasan las noches con el celular en la mano, sacando cuentas.

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Febrero es el mes con más matrimonios en México. En 2024 concentró el 14.9 por ciento de los 486,645 que se registraron en el país, según la estadística de matrimonios del INEGI . Para una boda en esas fechas, las invitaciones salen en diciembre, entre posadas y vacaciones, justo cuando los mensajes se quedan días sin respuesta.

Hoy muchas parejas guardan la invitación impresa para el recuerdo y mandan la principal por WhatsApp. Con plataformas de invitaciones de boda digitales como My Wedding Board , cada invitado confirma desde su celular, en la misma invitación, y a los novios les llegan las respuestas en orden.

Llamadas, chats o la propia invitación

Llamar o escribir uno por uno es lo de siempre, y en muchas familias es lo que se espera. También es lo más lento. Con 150 invitados se van varias tardes y las respuestas terminan repartidas entre llamadas, chats y notas sueltas.

Pedir que contesten por WhatsApp funciona con listas cortas. Con más de cien personas, los mensajes quedan enterrados bajo stickers y felicitaciones, y casi nadie dice de entrada cuántos van o si alguien tiene una alergia.

Queda la opción de que confirmen dentro de la invitación. Cada invitado abre su enlace, la ve y responde ahí mismo, y los novios no tienen que pasar nada en limpio porque cada respuesta llega con el nombre de quien la mandó.

Qué preguntar al confirmar

El formulario se puede ajustar, y conviene que no parezca un examen. Bastan cuatro o cinco preguntas.

• Si asiste y cuántas personas van con su pase.

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• Si van con niños y cuántos, cuando la invitación los incluye.

• Alergias o dietas especiales, para avisar al banquete con tiempo.

• Si van a usar el transporte, cuando los novios lo contratan.

• La canción que quieren escuchar en la fiesta.

El código de vestimenta no hace falta preguntarlo, porque va escrito en la invitación junto con la ubicación de la iglesia y del salón. Y si el formulario es largo, mucha gente lo deja para después y ya no lo termina.

Qué preguntar al confirmar

Quién falta por contestar

Para esto sirve que cada invitado reciba su propio enlace. La invitación lo saluda por su nombre y, del lado de los novios, un panel muestra a quién se le envió, quién ya la abrió y quién sigue pendiente. Con esa lista ya no hay que escribirle a todo el mundo, solo a los que no han contestado.

Cada respuesta llega además por correo, con un PDF de la lista actualizada que se puede reenviar tal cual al salón o a quien lleve el banquete. Los familiares que vienen de Estados Unidos y no hablan español pueden ver la invitación traducida a su idioma y confirmar igual que los demás.

Para los abuelos que no usan WhatsApp, una tarjeta entregada en mano sigue siendo lo más bonito. Su respuesta se puede tomar por teléfono, como siempre.

Con cuánto tiempo mandarla

• La invitación, entre seis y ocho semanas antes. A quien viaja desde otra ciudad o del extranjero, mejor mandarle antes un “aparta la fecha”.

• Las confirmaciones, con tres o cuatro semanas de margen.

• El número final al salón, unas dos semanas antes del evento.

En las bodas de destino, en Los Cabos o en la Riviera Maya, el aviso va con más tiempo todavía, porque los invitados tienen que comprar vuelo y hotel. El mismo día, cualquiera puede volver a abrir la invitación para revisar la hora o la ubicación, y sigue en línea hasta tres meses después de la boda.

Con la lista cerrada a tiempo, los novios llegan al sábado sabiendo cuántas sillas poner.