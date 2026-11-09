Descubre la magia de Puerto Vallarta: Los rincones que tienes que conocer

Escultura “El niño sobre el caballo de mar” (Diego Severiano)

Si algo define a este rincón del Pacífico mexicano es su encanto natural, su gastronomía y su condición de destino imperdible para quienes buscan relajación o una gran variedad de actividades durante el día o la noche. Estamos hablando de Puerto Vallarta, una joya jalisciense que, junto con el municipio de Bahía de Banderas en Nayarit, conforma una vibrante Zona Metropolitana a orillas del Océano Pacífico.

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Para conocerlo aún mejor, Puerto Vallarta ofrece destinos increíbles para disfrutar en familia o con amigos.

Playa Majahuitas

Ubicada al sur de Puerto Vallarta y accesible únicamente por vía marítima, Majahuitas es una impresionante caleta oculta donde la Sierra Madre se encuentra con el mar del Pacífico.

Este rincón atrapa la mirada con sus aguas cálidas de tono esmeralda, su abundante vida marina y una frondosa selva tropical que rodea la orilla. Es un destino imperdible para quienes buscan practicar esnórquel, kayak o simplemente desconectarse en un entorno que evoca la fuerza y serenidad de la naturaleza en su máxima expresión.

Playa Caletas

Reconocida internacionalmente como una de las playas más hermosas del mundo. Las Caletas es una exclusiva caleta privada a la que solo se puede acceder por vía marítima.

Este refugio combina la desconexión con experiencias de aventura, cultura y gastronomía en plena Sierra Madre: desde paseos en kayak, paddle board y tirolesas, hasta catas de mezcal y ofrece áreas de descanso con hamacas suspendidas sobre las aguas turquesa del Pacífico. Un destino equilibrado e imperdible para las familias, parejas y viajeros que buscan en la naturaleza el máximo confort.

River Park

Jorullo Bridge, el puente colgante vehicular más largo del mundo (Diego Severiano)

Este oasis es un parque ecoturístico que ofrece experiencias de aventura en medio de la Sierra Madre, como tirolesas que permiten explorar la sevla desde las alturas y emocionantes paseos en cuatrimotos. Además, alberga el “Jorullo Bridge”, el puente colgante vehicular más largo del mundo con 470 metros de longitud, convirtiéndose en una parada imperdible para quienes buscan una postal inolvidable.

Ubicado a unos 25 minutos del centro de Puerto Vallarta, River Park se ha consolidado como uno de los parque de aventuras más emblemáticos de la región. Este espacio combina a la perfección la adrenalina de los deportes al aire libre y la riqueza visual del paisaje tropical de Jalisco.

Playa de los Muertos

Muelle de los Muertos (Cortesía)

Es la playa de mayor tradición y el auténtico corazón de Puerto Vallarta. Ubicada en la Zona Romántica, basta con recorrer el malecón a pie y cruzar el puente peatonal del río Cuale para llegar a este punto de encuentro. Su gran protagonista es el Muelle de los Muertos, con su distintiva velaria alzada sobre el mar que se ilumina de colores por la noche y desde donde parte las pangas hacia las playas del sur.

Además, en este recorrido se ubican populares clubes de playa orientados al turismo LGBTQ+ y de prestigiosos restaurantes de cocina internacional.

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Finalmente, en este malecón se encuentra la escultura “El niño sobre el caballo de mar” del maestro Rafael Zamarripa, símbolo icónico de Puerto Vallarta.

La Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe

Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe (Diego Severiano)

Una parada obligada para los visitantes que buscan capturar una fotografía de su singular arquitectura ya que es uno de los atractivos más visitados y el ícono arquitectónico que identifica a Puerto Vallarta a nivel mundial.