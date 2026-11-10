La estrategia de Renault para consolidar su presencia y ventas en el mercado mexicano

Al cierre de septiembre de 2026, Renault México registró un crecimiento del 17% en sus ventas. Con una agresiva ofensiva de productos, la automotriz busca consolidar esta tendencia para alcanzar el que se perfila como el mejor año de ventas en la historia de la marca en el país. De cara a 2027, la compañía proyecta mantener este dinamismo apoyada en lanzamientos clave y la renovación total de su gama.

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Renault consolida su estrategia en México con el plan "R cuadrado" (Cortes)

El plan “R cuadrado” (2026-2027)

Para guiar este crecimiento, Renault implementó la estrategia “R cuadrado” (R²), que corresponde a la primera fase de su plan estratégico global “Future Ready” (2026-2030). Este concepto se basa en la multiplicación de dos pilares: Renovación y Reconexión.

“Nosotros hemos dividido este plan en dos partes. La primera se llama R cuadrado y es 2026-2027. ¿Y R cuadrado, por qué? Porque son dos conceptos que se multiplican, que son reconexión y renovación”.

“La reconexión y la renovación fundamentalmente están enfocados en tener un crecimiento sostenible de la marca a través de una renovación del portafolio de producto en segmentos que son importantes para México, en un rediseño de toda nuestra oferta comercial...”, comentó Jesús Gallo, Director General de Renault México.

Ofensiva de producto y el reto de los 30,000 Kwids

El director ejecutivo global de la marca, Fabrice Canrobert, estableció para la filial mexicana el reto de vender 30,000 unidades del modelo Kwid y lograr que el 30% de las ventas totales corresponden al nuevo portafolio de productos.

La gama renovada incluye:

Kwid 2027: Presentado recientemente para impulsar el volumen de ventas.

Boreal: Una camioneta inteligente del segmento C lanzada entre abril y mayo de 2026, equipada con Google integrado.

Duster (2027): Llegará en los primeros meses de 2027. Este modelo, que fundó el segmento BV en México en 2012, se renovará por primera vez con una motorización híbrida, tracción 4x4 y mayor potencia.

Modelos electrificados: Vehículos como Arcana, Megane y opciones comerciales han llevado a que el 17% de las ventas de Renault en México ya sean electrificadas (híbridas y eléctricas), superando el promedio estimado del mercado nacional (15%).

El vocero enfatizó la necesidad de que cada vehículo destaque de manera individual en el mercado:

“Cada producto tiene que ser protagonista en su segmento. Si vas a lanzar un producto que no cuenta mucho más que los otros, lo que va a pasar es que vas a ser irrelevante”

Detalló la conectividad del modelo Boreal y la llegada de nuevas herramientas de asistencia:

“Boreal, el auto que hemos lanzado este año en el segmento SUV, dijimos que era la primera camioneta inteligente (...) porque era la primera camioneta que traía Google integrado; acabamos de lanzar los nuevos Koleos y Boreal y en los siguientes meses va a ser los primeros productos que tienen Gemini, que es la inteligencia artificial de Google, ya dentro del auto”.

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La evolución de Kwid 2027 refleja una propuesta donde la seguridad ocupa un lugar central. Cuenta con seis airbags en todas sus versiones, el modelo reafirma su compromiso con ofrecer mayor protección para todos sus ocupantes. Esta propuesta se complementa con sus 3.68 metros de longitud, 185 mm de altura libre al suelo y un motor de 1.0 litros y tres cilindros, capaz de alcanzar hasta 22.1 km/l en ciclo mixto y una autonomía de hasta 750 kilómetros por tanque.

“Desde nuestra estrategia de renovación y reconexión de Renault en el mercado mexicano, era natural continuar con nuestro vehículo más vendido. Creemos firmemente que la tecnología, la seguridad y el equipamiento no deben ser exclusivos de segmentos superiores. Con el nuevo Renault Kwid 2027 acercamos estos atributos a más personas y reforzamos nuestro compromiso de ofrecer una propuesta de valor competitiva para quienes buscan su primer vehículo o una alternativa de movilidad eficiente y accesible”, mencionó Jesús Gallo.

Facilidades comerciales y reducción de costos de mantenimiento

Como parte de su estrategia de reconexión, Renault México introdujo medidas comerciales disruptivas:

Financiamiento a 84 meses

Diseñado para facilitar el acceso a la movilidad con enganches y mensualidades más bajas. Actualmente, representa cerca del 5% de las ventas de la marca.

Sin comisión por apertura: Renault se posiciona como la única marca en eliminar este cobro.

Reducción en costos de mantenimiento: A pesar de la inflación en insumos como el aceite, la firma redujo el costo de sus mantenimientos preventivos entre un 25% y un 45% (evaluado sobre un periodo de 50 mil kilómetros o 4 a 5 años) para incentivar las visitas regulares al taller y garantizar la salud a largo plazo de los vehículos.

Operación, distribución y marketing local

Para acompañar el nuevo portafolio, Renault estará renovando la imagen de sus distribuidores y showrooms.

En el ámbito logístico, a finales del año pasado Renault asumió de forma directa la gestión de su almacén de autopartes en México. Indicó el CEO de la compañía que dicho almacén se encuentra en proceso de expansión para exportar proveeduría mexicana de alto valor a las plantas de producción de la marca en Colombia, Argentina y Brasil.

Finalmente, para generar relevancia en un mercado altamente competitivo, Renault ha apostado por campañas creativas locales, destacando una colaboración especial con el reconocido restaurador de autos Martín Vaca para el lanzamiento del nuevo Kwid.