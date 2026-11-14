Refacciones de calidad, pieza clave para reducir fallas mecánicas de camiones en carretera

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La mayor parte de las mercancías que se consumen en México llega a su destino sobre un camión. Alimentos, combustibles, materiales de construcción y paquetería dependen del autotransporte de carga, lo que convierte el estado mecánico de esas unidades en un asunto de seguridad pública y no solo de logística.

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Un tractocamión cargado puede superar las 40 toneladas. A esa escala, una falla en el sistema de frenos o en la dirección deja al operador con muy poco margen de reacción, y las consecuencias alcanzan a los demás usuarios de la carretera.

El riesgo de las piezas de baja calidad

Ante el aumento en los costos de operación, algunos transportistas optan por la refacción más barata disponible. El ahorro inicial es real, pero también lo son sus efectos: una pieza que no cumple las especificaciones del fabricante se desgasta antes, puede dañar componentes vecinos y falla sin aviso.

El problema se agrava con las refacciones de origen incierto, que se venden sin marca identificable, sin garantía y sin datos del lote. En componentes de seguridad, como balatas, tambores, válvulas de aire o terminales de dirección, esa diferencia de calidad se traduce directamente en riesgo.

Desde el sector se insiste en que la compra debe hacerse con proveedores establecidos. En una refaccionaria de camiones Macht Automotive, por ejemplo, la recomendación a los clientes es verificar siempre la compatibilidad de la pieza con el modelo de la unidad y conservar el comprobante que respalda la garantía.

Los sistemas que no admiten descuidos

Los especialistas en mantenimiento de vehículos pesados señalan cuatro áreas que requieren revisión constante:

Frenos. Balatas, tambores o discos, mangueras y componentes del sistema de aire.

Balatas, tambores o discos, mangueras y componentes del sistema de aire. Suspensión. Muelles, bolsas de aire, amortiguadores y bujes.

Muelles, bolsas de aire, amortiguadores y bujes. Dirección. Terminales, barras y caja de dirección.

Terminales, barras y caja de dirección. Llantas y rines. Desgaste, presión y estado de birlos y tuercas.

La normativa federal, a través de la NOM-068-SCT-2, establece las condiciones físico-mecánicas y de seguridad que deben cumplir las unidades que circulan por carreteras federales, y contempla la verificación de estos sistemas.

Recomendaciones para operadores y dueños de unidades

Quienes trabajan a diario con unidades de carga coinciden en una serie de prácticas básicas:

Realizar una inspección visual antes de cada viaje. Respetar los intervalos de mantenimiento que indica el fabricante. Comprar refacciones con marca, número de parte y garantía por escrito. Desconfiar de precios muy por debajo del promedio del mercado. Llevar una bitácora de las piezas reemplazadas y su kilometraje.

Una responsabilidad compartida

La seguridad en carretera suele discutirse en términos de infraestructura, vigilancia y horas de conducción. El estado de las piezas que mantienen a un camión bajo control forma parte de la misma ecuación. Para el transportista, invertir en refacciones confiables protege su unidad y su carga; para el resto de los automovilistas, es una garantía que no se ve, pero que hace la diferencia en cada trayecto.