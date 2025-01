‘A friend of the family’, una miniserie que abre el diálogo sobre el abuso a menores

‘A friend of the family’ Fotograma de la serie. (Cortesía)

Crónica Escenario estuvo presente en la charla que ofrecieron Jan Broberg, sobreviviente y protagonista de esta dura historia que decidió compartirla con el público con el sentido de prevenir a muchas familias, así como el productor y showrunner de esta serie limitada, Nick Antosca, sobre la importancia y los retos que implicó darle vida a la serie de Universal+, A friend of the family.

A friend of the family narra la estremecedora historia real que vivió la familia Broberg, en la década de los 70, cuando su hija Jan fue secuestrada dos veces por un “carismático” vecino, en el que su familia confiaba plenamente. La miniserie, protagonizada por Jake Lacy, Colin Hanks, Mckenna Grace y Anna Paquin, revela el infierno que vivieron los Broberg, cuya hija Jan también fue abusada en reiteradas ocasiones por un amigo de la familia.

“IMPORTA SU HISTORIA, NO ESTÁN SOLOS”

“ Quería contar mi experiencia porque sabía que tenía un apoyo maravilloso de mi familia, que estaba ahí para mí cuando era hora de que mi sanación comenzara . Sé que muchos están y se sienten solos pero quiero que sepan que no lo están”, expresó de manera introductoria Broberg.

“ Importa su historia, su voz y por favor levántenla para que podamos entender cómo el abuso común de niños, niñas y jóvenes existe . Esta historia les hará ver las cosas de manera diferente. Sepan que no fue su culpa y espero que el programa ayude a millones de personas para que vean que hay esperanza, que esto es real y existe en todas partes”, señaló.

Desde ese punto de vista es una producción con un sentido humano: “ He contado mi historia para hacer una diferencia. Y la manera en Nick y su equipo la narraron a modo de un crimen verdadero del cual no podrás despegar tus ojos sin ser gráfico ni tener que mirar al abuso o la violencia, sino la psicología del victimario y que nos hace percatarnos de que casi nunca un extraño, sino alguien que conoces, es el predador y manipulador maestro que sólo busca objetivos vulnerables que aman y son abiertas, es realmente transformadora”, agregó.

PROCESO DE SANACIÓN

Jan también se refirió al proceso de sanación que ha tenido desde lo ocurrido hasta la fecha donde contar su historia la ha ayudado a liberar cargas y culpas. “ Gracias a un pequeño club de libros de solamente chicas que me pidió contar mi historia y preguntaron preguntas importantes es que me percaté de que tenía algo que decir ”, dijo.

“Sé cosas por mi experiencia vivida que otras desconocen. Muchas mujeres piensan que esto solo sucede con extraños pero casi siempre, alguien en la familia o cercano a ella, está manipulando de esa forma ”, añadió.

Con todo esto la serie trata de abrir un diálogo: “Nunca hablamos de esas cosas en nuestra familia . Ese estigma que tenemos le hace más daño que el abuso que continúa para ese niño, niña o adolescente que lo vive repetidamente porque nunca les creyeron”, comentó.

“ Al poder contar mi historia por vez primera me sentí más ligera y ahora sé que es suficientemente poderosa para que la gente la vea y aprenda algo de ella y así prevenir el abuso o abrirle los brazos a quienes han sido afectados por ello. Soy una esperanza de curación y prevención para ellos”, señaló.

Creo que las herramientas de la ficción aplicadas a la verdad a veces pueden hacer que se sienta más emocionalmente verdadero o accesible — Nick Antosca

EL CONCEPTO DEL PERDÓN

Broberg también habló del concepto del perdón y cómo lo fue desarrollando después de esta durísima experiencia.

“ Sabía lo buenos que eran mis padres, cómo nos criaron para amarnos a todos, para tener amistad y ser serviciales . Ser agradecida es parte de mi ADN. Así que en parte pude perdonarles porque sabía que él era un depredador que nunca vimos venir y ellos tampoco. Pensaron que él era su mejor amigo. Fueron dos y medio años donde vi la inocencia en mis padres y en mí misma”, comentó.

“Esto está sucediendo a millones de personas. Hay aproximadamente dos billones de personas en todo el mundo que han sido abusados y están caminando como adultos, llevando ese trauma . Y luego otro billón que está siendo abusados ahora mismo. Que son niños, niñas, adolescentes o jóvenes adultos”, siguió.

“ Y creo que hasta que realmente hablamos de eso y lo vemos en realidad sucediendo en nuestras propias comunidades, hablamos de eso . Pero estoy aquí para celebrar la historia de todos y empezar un movimiento para que esto se detenga”, aseveró Jan.

“NO ES FÁCIL HABLAR DEL ABUSO SEXUAL”

Para Antosca, el enfoque de A friend of the family le llegó desde un lado de curiosidad y humanidad. “ La escuché de la manera que la mayor parte de la gente hizo, a través de un documental con un enfoque muy profundo y asombroso y me encontré preguntándome cómo esto podría haber sucedido. Así que leí el libro que escribió Jan y su mamá y empecé a tener una comprensión más profunda de todo el caso”, comentó.

“ Pero creo que la gente reaccionó cuando inicialmente escucharon la historia en un documental de 90 minutos donde el público reacciona con el juicio , incapaces de entender cómo alguien podría haber hecho estas cosas y dejar que sucediera, tratando de entenderlo mejor desde el nivel humano al mostrar que todos tenemos vulnerabilidades y si alguien nos conoce muy bien las entiende, pueden ser explotadas y eso es verdad para cada uno de nosotros”, añadió.

Con todo esto lo más importante es ser sensible ante un tema tan delicado: “ No es fácil hablar de abuso sexual. Es algo que mucha gente no quiere saber . Pero además queríamos ser muy sensibles por lo que buscamos asegurarnos de evitar cualquier cosa gratuita e, incluso antes de eso, hablar con Jan y asegurarnos de que estábamos haciendo esto de mano en mano como una asociación y que esta era una historia que ella quería contar, nunca habríamos tomado el primer paso sin este tipo de colaboración”, dijo Antosca.

“ Y aunque la serie involucra temas de esta índole, también se trata de cómo las personas estaban psicológicamente capaces de no verlo por tanto tiempo y también se trata de la plenitud de las vidas de esta familia como la experimentaron y mostrar ese contexto es realmente importante para entender cómo sucedió”, continuó.

“No inventamos nada. Hablábamos constantemente con ella, que entró en la sala de escritores, en el set con sus hermanas, y ellas también nos dieron una cantidad extraordinaria de acceso a su infancia y sus vidas. Solo tratamos de contar las cosas que sucedieron de una manera dramáticamente comprensible”, complementó..

LA IMPORTANCIA DE LA FAMILIA

Otra parte importante es la parte de la familia, quienes siempre fueron un bastión para encontrar el camino de la sanación. “ Mis padres sabían cómo escuchar cuando yo estaba lista para hablar . Y mucho de lo que hablamos no sucedió hasta mucho más tarde. Quiero decir, hablamos un poco y sí, había sanación en eso”, comentó.

“ Y me fui a la universidad, me casé y me divorcié y tuve problemas que se basaban en el trauma que había pasado, pero no sabía cómo resolverlo . De repente, mi madre empezó a escribir nuestra historia de lo que pasó entrevistándome Salieron unas 800 páginas y así fue que salió el libro Aunque no creo que mi padre y hermana estuvieran listos para ello en su momento, ahora sí lo era”, apuntó Jan.

“Luego tuve muchos buenos terapeutas en el camino. Pero hablamos mucho de esto en estos últimos años, con muchos detalles que ninguno de nosotros realmente sabía hasta después de que el documental inspirado en mi caso salió. Y vimos las entrevistas de los demás porque no estábamos en la sala cuando varias personas estaban siendo entrevistadas y luego hablamos mucho más a detalle de lo que había sucedido. Ese fue el proceso para sanar”, complementó.

LAS LECCIONES DE LA DURA HISTORIA

Detrás de todo este proceso, Nick expresó que aprendió muchas cosas. “ Primero tuve una gran lección sobre la fuerza del espíritu humano y de la familia . Quiero decir, de una familia fuerte y el apoyo que ellos brindaron a pesar de lo que pasaron y los errores que cometieron. Eso me afectó mucho, poder contar la historia y ayudar a contarla así como ver el pasado y el presente, con Jan y sus hermanas y su madre y todo lo que pasaron aunado a la fortaleza que aún tienen”, dijo.

Y es que, para Broberg, su historia es de precaución para las familias y las posibles víctimas de este tipo de acciones. “ Estábamos tan normales como en cualquier familia que puedas ver en todo el mundo. Solo queremos las mismas cosas . Queremos ser felices, tener una casa y suficiente comida en la mesa para estar cerca de nuestras familias”, destacó.

“ Creo que a veces hacer historias de crimen real es asombroso pero no están contando la historia completa para que la gente pueda ver cómo esto podría sucederles a ellos . Aquí, puedes experimentar ese momento de revelación donde sabes que puede sucederte o que pasó a alguien cercano y nadie ha hecho nada sobre eso”, siguió.

“ Creo que las herramientas de la ficción aplicadas a la verdad a veces pueden hacer que se sienta más emocionalmente verdadero o accesible para un público . Y las cosas que pensamos son inspiraciones en términos de estilo para este programa. Hay una poesía, cierta artesanía y una humanidad detrás de esa asociación explosiva que tiene el mote. Pero aquí tratamos de hacer algo que era muy empática”, agregó Nick.

ABRIR EL DIÁLOGO EN LATINOAMÉRICA

A friend in the family llegó a Latinoamérica en el 2024 y la esperanza de que este relato resuene entre su público es algo de lo que motiva a los creadores:

“Sé que América Latina ama a sus familias. Mis amigos que están en estos países, quieren protegerla y eso para mí fue la gran razón por la que este es el perfecto show para estrenarse acá, porque queremos que desaparezcan los depredadores sexuales y abusadores y, a su vez, asegurarnos de que la cura ocurra para aquellos que han sido afectados”, expresó.

“ No podemos hacernos de la vista gorda porque esa es la cosa equivocada de hacer . Y creo que ese ha sido un estigma en todo el mundo, y estamos tratando de desvanecer eso. Nosotros contamos nuestras historias y somos creyentes. Y luego tomamos acciones”, manifestó el showrunner del programa.