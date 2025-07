¿Habrá más temporadas de El Juego del Calamar?: Esto dijo el creador de la serie

El Juego del Calamar 3 Algunos reportes indican que Netflix buscaría expandir el mundo de esta serie con un 'spin-off'. (No Ju-Han/EFE)

A unos días del estreno de la tercera temporada de El Juego del Calamar, millones de personas al rededor del mundo han visto los últimos seis capítulos en Netflix para presenciar el final de la serie más vista en la historia de la plataforma. Este desenlace ha dejado opiniones divididas así como especulaciones de que la serie continúe a pesar de haber sido anunciada como la temporada final. Ahora, el propio creador y director explicó lo último que se vio en la historia.

Director de El Juego del Calamar explica la escena final

Con el exito de la serie al rededor del mundo, algunos medios especializados han especulado con la posibilidad de que Netflix lance una serie ‘Spin-off’ de El Juego del Calamar ubicada en Estados Unidos. Esta idea se ha intensificado en redes sociales gracias a la escena final de la tercera temporada, donde vemos a El Líder en la ciudad de Los Ángeles presenciando a una reclutadora (interpretada por Cate Blanchett) jugando al ddakji con un hombre en un callejón.

Sin embargo, Hwang Dong-hyuk, director y creador de la serie surcoreana, aseguró recientemente que su intención no fue dar pie a que se haga una nueva versión de los juegos y que el final original que había escrito era diferente.

“No hice el final de la serie para dejar abierta la posibilidad de nuevas historias. Los juegos en Corea terminaron gracias a Gi-Hun y a El Líder, pero quise dejar una nota resaltada del hecho de que este sistema, incluso si alguno cae, no es algo fácil de desmantelar todo el sistema, siempre se va a repetir.

Por eso quise que terminara con una reclutadora estadounidense. Escribí ese final queriendo terminar la serie de forma impactante, no para abrir la puerta algo más", escribió el director y creador de la serie.

Por otra parte, también reveló que la idea original del final era mantener vivo al personaje de Gi-Hun, quien se reuniría originalmente con su hija y sería él mismo quien viera a la reclutadora estadounidense. Sin embargo, descartó este desenlace para dejar un mensaje más importante sobre la situación actual en el mundo.

“Me pregunté cuál debía ser el final del viaje de Gi-Hun. Estaba presenciando más y más lo que estaba pasando al rededor del mundo y pensé que encajaba mejor que Gi-Hun enviara este poderoso mensaje con su muerte y que ese debía ser el cierre de la historia.

El mundo parece estar liderado por los peores. Parece estar volviéndose en muchos sentidos mucho peor. Me puse a pensar ‘¿qué clase de sacrificios tenemos que hacer actualmente para poder tener la posibilidad de dejar a las futuras generaciones para dar un mundo mejor?’ así que quise que el sacrificio de Gi-Hun fuera un símbolo de eso".

¿Qué ha dicho Netflix sobre un posible ‘spin-off’ de El Juego del Calamar?

Oficialmente, la plataforma de streaming no ha confirmado oficialmente que se vayan a realizar futuras producciones. Sin embargo, con el éxito de la serie en todo el mundo, algunos medios especializados han señalado que Netflix ya está preparando el desarrollo de un Spin-Off a cargo del director David Fincher.

“Honestamente, Netflix no me ha dicho nada oficialmente, sólo lo he leído en algunos artículos. Soy un gran fan del trabajo de David Fincher y me encantan sus películas, así que si hacen un Juego del Calamar en Estados Unidos sería muy interesante. Lo vería inmediatamente después de su lanzamiento, si es que ocurre”, aseguró Hwang Dong-hyuk.