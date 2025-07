Simba, Nala y Scar conquistan CDMX desde el Teatro Telcel en “El Rey León” 2025

Pierre Louis (Simba), Majo Domínguez (Nala) y Carlos Quezada (Scar) protagonistas de la nueva temporada de El Rey León (Fernando Negrete)

Tras una convocatoria que reunió a más de 3,300 aspirantes, los actores Pierre Louis (Simba), Majo Domínguez (Nala) y Carlos Quezada (Scar) fueron seleccionados como protagonistas de la nueva temporada de El Rey León en el Teatro Telcel. La experiencia, relatan en entrevista, ha sido un viaje de transformación profesional y personal.

“Guau. No conocía el número, la verdad”, comenta Majo sorprendida al enterarse de la magnitud de la convocatoria. “Yo sí empecé desde cero: mandar mi currículum, videos, callbacks presenciales. El primer filtro fue el de Disney. Luego fue avanzar, prepararme y seguir avanzando”. En cambio, Pierre y Carlos regresan a la sabana teatral tras haber sido parte del montaje original hace casi una década.

Carlos lo describe como “un proceso muy emotivo. Volver después de 10 años a hacer un casting de esta magnitud te pone nervioso. Nada está escrito. Es una nueva producción, nueva compañía, y estar aquí de nuevo es un esfuerzo enorme”.

Pierre coincide. “Se siente mucha gratitud y fortuna de poder dar vida a estos personajes que siempre anhelamos desde hace años. Estar hoy representándolos, con un equipo renovado, es un sueño cumplido”.

Esa renovación, sin embargo, no ha dejado de lado la esencia de la obra. Aunque se han implementado nuevas tecnologías en iluminación y sonido, el corazón del montaje sigue siendo artesanal. “La historia no depende de la tecnología para ser contada con éxito”, apunta Carlos. “Más bien, esta vez hemos profundizado más en los matices de los personajes. Hoy podemos ver el lado B de los héroes y los villanos. Eso los complejiza, los hace más humanos y más reales”.

Para Majo, la experiencia ha sido un sueño hecho realidad. “Recuerdo haber venido a verla la primera vez que fue presentada. La vi dos veces. Desde el momento que compras tu boleto y entras, es una experiencia completa. Ver Ciclo Vital, los animales, los vestuarios, todo hecho a mano... Me voló la cabeza. Ahora estar arriba del escenario se siente como un gran logro”.

El regreso de El Rey León al Teatro Telcel no solo marca un hito teatral, también representa una oportunidad de conexión con una audiencia amplia. “Se siente una energía de entusiasmo y colaboración”, dice Carlos. “Estar aquí es una responsabilidad muy fuerte. Estamos conscientes de lo que esta obra significa”.

Más allá de la máscara: preparación, identidad y comunidad

Interpretar a leones y otros animales no es solo cuestión de vestuario. Implica un compromiso físico y vocal de alto nivel, potenciado por una dirección que fusiona tradición y técnica. Pierre explica que todos los movimientos están basados en danzas balinesas. “No se trata de imitar a un animal, sino de integrar la máscara al cuerpo, para que parezca que el movimiento nace de ella. Eso le da magia y coherencia al personaje”.

La preparación diaria también es fundamental. “Tenemos un calentamiento corporal y vocal al llegar al teatro. Después, cada quien sigue su propio ritual”, cuenta Carlos. “Uso un lax vox —agua con popote— para calentar la voz. También trabajo en unir los registros vocales y mantener el cuerpo en forma. Ya tenemos interiorizados los personajes, así que se trata de fluir”.

Majo destaca que cada personaje exige una rutina diferente, pero que todos están atravesados por la misma energía de compromiso. “Es un universo distinto. Cada día aprendo algo nuevo, tanto de mis compañeros como del público. Ver a niños emocionados en la función me recuerda que hay que disfrutar cada momento”.

La multiculturalidad del elenco ha sido otro de los pilares de esta nueva etapa. “Tenemos artistas de Sudáfrica, Cuba, Colombia y más”, comenta Majo. “El intercambio cultural es increíble. Aprendemos de ellos y ellos de nosotros. Se siente en cada ensayo y en cada función”.

La dirección artística ha sido clave en mantener la esencia original sin perder la autenticidad de cada actor. Carlos lo explica así: “Trabajamos con una dirección muy metódica desde el inicio. Yuli Taymor estableció un estilo que respetamos. Lo que hacemos es confiar en esa guía, poner nuestra voz, cuerpo y actuación al servicio de la obra, y ser nosotros mismos en el proceso”.

Más allá de los ensayos, hay momentos que marcan profundamente a los intérpretes. “Para mí, el Sitzprobe fue un parteaguas”, dice Majo. “Es el momento en que ensayas con la orquesta por primera vez. Todos estábamos llorando cuando empezó Ciclo Vital. La música es el hilo conductor del musical, y en ese momento lo sentimos como nunca”.

Pierre agrega: “En mi caso, toda la obra me toca profundamente. He tenido un viaje de vida similar al de Simba, tanto personal como profesional. Cada línea me retumba. Pero el clímax es El vive en ti, cuando Simba ve a su padre. Esa escena me rompe cada noche”.

Carlos, por su parte, destaca el poder atemporal de la música. “Las canciones de Elton John y Tim Rice son arte puro. Es un privilegio poder compartirlas cada noche, y más con compañeros tan talentosos. La armonía entre voces, coros y música en vivo es una experiencia única”.

El vive en ti - El Rey Leon 2025 (Eurekandco)

Un musical que cruza generaciones y fronteras

El Rey León se ha presentado en más de 100 ciudades del mundo y ha sido traducido a más de 10 idiomas. La versión mexicana, además, incorpora elementos tropicalizados que conectan con el público local.

“Los chistes están adaptados para el público mexicano”, dice Majo con una sonrisa. “Y hay un momento muy icónico con Timón y Pumba que los fans de Veracruz van a disfrutar muchísimo. Pero no puedo espoilear”.

Carlos añade que la obra permanece vigente por sus temas universales. “Toca emociones humanas profundas. Celebra la vida, la muerte, la pérdida, el crecimiento. Tiene muchas referencias desde Hamlet hasta ritos africanos. Es la historia de animales más humana jamás contada. Por eso conecta con chicos y grandes. Cada quien se lleva algo distinto”.

En esta temporada de verano, el elenco tiene claro su mensaje para el público. “Aprovechen las vacaciones para venir al Teatro Telcel”, invita Majo. “Es un espectáculo visual, con música en vivo, para toda la familia. Si quieren viajar a la sabana sin salir de la ciudad, esta es la mejor manera”.

Carlos lo resume con contundencia: “Es la obra número uno del mundo y está en México. Con actores mexicanos y de todo el mundo. Es una experiencia irrepetible”.

Pierre coincide: “Somos una compañía de más de 50 personas, con coreografías, cantantes y músicos en vivo. Todo lo que ven en escena es real, presente, tangible. Este regreso después de casi 10 años es una oportunidad única. No sabemos cuándo se repita, así que hay que vivirlo ahora”.