Grammy 2025: Kendrick Lamar hace historia y Taylor Swift se va sin premios

La 67ª edición de los Premios Grammy, celebrada en Los Ángeles, dejó una noche llena de emociones, discursos poderosos y presentaciones inolvidables. Desde históricos triunfos hasta declaraciones que marcaron la velada, estos fueron los 10 momentos más destacados de la ceremonia.

Beyoncé finalmente gana Álbum del Año

Después de varias nominaciones sin éxito en esta categoría, Beyoncé hizo historia al llevarse el premio a Álbum del Año por Cowboy Carter. La artista, conmovida, agradeció a su equipo y a sus fans por el apoyo, rompiendo así una larga racha de omisiones en esta categoría.

Beyonce

Kendrick Lamar arrasa con “Not Like Us”

El rapero se consagró como uno de los grandes ganadores de la noche al obtener los premios a Canción y Grabación del Año por Not Like Us, un tema que no solo dominó las listas de popularidad, sino que también dejó huella en la industria musical al convertirse en el primer “diss track” que gana un Grammy.

Kendrick

Chappell Roan, la revelación del año

En una categoría con fuerte competencia, Chappell Roan se alzó con el premio a Mejor Artista Nueva, consolidándose como una de las grandes promesas del panorama musical. Su discurso, cargado de emoción, agradeció a su comunidad de seguidores y a quienes han creído en su talento.

Premiere Ceremony - 67th Annual Grammy Awards (CAROLINE BREHMAN/EFE)

Sabrina Carpenter brilla en la música pop

La estrella del pop Sabrina Carpenter celebró un momento crucial en su carrera al ganar el Grammy a Mejor Álbum Vocal Pop por Short n’ Sweet. La artista, visiblemente emocionada, destacó lo importante que ha sido este disco para su evolución musical.

Alfombra roja de la 67 edición de los premios Grammy (Octavio Guzmán/EFE)

Homenaje a Quincy Jones

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el tributo a Quincy Jones, presentado por Will Smith. Artistas como Stevie Wonder, Cynthia Erivo y Janelle Monáe rindieron homenaje a la leyenda de la música con una actuación especial que recorrió su legado en la industria.

Quincy

Shakira dedica su premio a los inmigrantes

Al recibir su Grammy, Shakira aprovechó la plataforma para enviar un mensaje de apoyo a la comunidad inmigrante. En un emotivo discurso, la artista colombiana destacó la resiliencia y el esfuerzo de quienes buscan una mejor vida lejos de su país natal.

Premiere Ceremony - 67th Annual Grammy Awards (CAROLINE BREHMAN/EFE)

Lady Gaga aboga por los derechos trans

Fiel a su estilo activista, Lady Gaga aprovechó su intervención en el evento para hablar sobre la importancia de apoyar a la comunidad trans y promover la igualdad. Su discurso fue recibido con una ovación del público y reafirmó su compromiso con la diversidad y los derechos humanos.

Premiere Ceremony - 67th Annual Grammy Awards (CAROLINE BREHMAN/EFE)

El esperado regreso de The Weeknd

Tras haber boicoteado los Grammy en ediciones anteriores debido a controversias con la Academia, The Weeknd sorprendió al público con su regreso al escenario. Su presentación fue una de las más comentadas de la noche, marcando un nuevo capítulo en su relación con la premiación.

The Weeknd

Taylor Swift se va sin premios

A pesar de haber estado nominada en seis categorías, Taylor Swift no logró llevarse ningún Grammy en esta edición. Su derrota sorprendió a muchos, considerando su impacto en la música en los últimos años. No obstante, la artista mostró su gratitud hacia sus seguidores y su equipo.

Taylor

Solidaridad con Los Ángeles

Más allá de la música, la ceremonia de los Grammy también tuvo un espacio para la solidaridad. Se recaudaron más de 7 millones de dólares para apoyar a los afectados por los recientes incendios en Los Ángeles, demostrando el compromiso de la comunidad artística con las causas sociales.

LA

La gala de los Grammy 2025 dejó momentos memorables que reflejaron la diversidad, el talento y el impacto de la música en la sociedad actual.