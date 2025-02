Juez del caso Lively-Baldoni pide a abogados no involucrar a la prensa

La polémica sigue en el caso Lively-Baldoni (ESPECIAL The New Yorker)

El juez de Nueva York, Lewis Liman, encargado del caso que enfrenta a la actriz Blake Lively y al actor y director Justin Baldoni ha pedido a los abogados de ambos que dejen de hacer comentarios sobre el proceso fuera del tribunal para no perjudicar los procedimientos.

Los abogados de Lively y de su ex director y coprotagonista de It ends with us (Romper el círculo) Justin Baldoni, a quien ella ha acusado de acosarla sexualmente durante la tensa producción de la película, se reunieron en un tribunal federal de Nueva York por primera vez este lunes, en una audiencia previa y en medio de su complejo caso legal que ha sido objeto de semanas de análisis y comentarios en los medios y redes sociales.

Según informaron medios locales, ni Lively ni Baldoni estuvieron en el tribunal para la sesión previa al juicio, donde el juez Liman aconsejó a sus abogados que evitaran hacer declaraciones en público que pudieran perjudicar los procedimientos.

Si las partes intentan hacer un juicio paralelo de este caso en la prensa, el juez dijo que tiene la capacidad de adelantar la vista, actualmente programada para marzo de 2026, señaló la CNN.

Los abogados de Lively y Baldoni enfatizaron en el tribunal el impacto negativo que el caso ha tenido en sus clientes.

“Mis clientes (en referencia al actor y a los estudios Wayfarer) están devastados financiera y emocionalmente”, dijo el abogado de Baldoni, Bryan Freedman, y agregó que han sufrido cientos de millones de dólares en pérdidas. Dijo que quieren que el caso avance rápidamente por el bien de su “futura existencia”, según la cadena estadounidense.

Por su parte, el abogado de Lively, Michael Gottlieb, explicó que la “campaña de represalias” del equipo de Baldoni ha sido “devastadora” para ella y anunció que planea presentar una demanda enmendada antes del 14 de febrero que incluye nuevas reclamaciones y acusados ​​adicionales para este caso.

El pasado diciembre, la actriz acusó en una denuncia tanto a Baldoni como a los estudios Wayfarer de realizar un “plan de varios niveles” para dañar su reputación, después de que ella se quejara del “acoso sexual repetido y otros comportamientos perturbadores” sufridos durante el rodaje de Romper el círculo.

Este plan, de acuerdo con la demanda, incluía una campaña en redes sociales y la publicación de noticias para dañar la reputación de Lively, durante la gira de promoción de la película.

Al mismo tiempo, el 2 de enero, Baldoni también demandó a The New York Times por difamación al publicar la denuncia de su compañera de reparto.

Según publicó la pasada semana el diario británico Daily Mail, Baldoni envió un mensaje de voz de unos seis minutos de duración a Lively pidiéndole disculpas por primera vez por sus diferencias durante el rodaje de la película.