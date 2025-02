Elefante llega con paso firme al Auditorio Nacional

La banda Elefante (CUARTOSCURO/Galo Cañas Rodríguez/Galo Cañas Rodríguez)

“Así es la vida de caprichosa, a veces negra, a veces color rosa”, asi es como canta la banda capitalina Elefante es su exito “Asi es la vida”, parte de su álbum debut El que busca encuentra (2001), ahora más de veinte años después parece que la agrupación está viviendo una de las épocas más gratificantes de su trayectoria con un nuevo concierto en el Auditorio Nacional y una gira por europa.

En conferencia de prensa la agrupación creadora de éxitos como “Sabor a chocolate” o “La que se fué”, aseguró no querer detener este nuevo impulso y celebrar con toda una generación de escuchas y otra tanta descubriendo su música el próximo 13 de febrero en el escenario del Coloso de Reforma.

“Tiene que ver mucho con el tiempo que llevamos, con la energía que tenemos y es la canción lo que nos tiene aquí, esa conexión que ha habido con la gente desde el día uno, desde ese 2001 que salió el primer disco nuestro, si tiene que ver mucho la coneccion entre la gente con nuestra música por lo que estamos aquí y queramos seguir muchos tiempo más”, recordó Ahis.

“Sin duda una huella importante es que la música de Elefante le signifique algo a la gente, que no sea solo un momento de diversión o de pasarla bien sino que puedan llevar durante toda su vida, sobre todo ahora una nueva generación está escuchando la música de Elefante y quiere decir que la huella está fuerte y está presente para muchos años más”, aseguró Rafa.

CELEBRAR DOS DÉCADAS DE HISTORIA

Este legendario grupo regresará a este icónico escenario para ofrecer un concierto que no solo será un espectáculo musical, sino un evento cultural que celebra más de dos décadas de trayectoria, influencia y conexión con el público.

Elefante es una banda que ha dejado una huella profunda en la música mexicana y latinoamericana, y aseguraron que el show será un viaje emocional a través de sus mayores éxitos, combinando nostalgia y energía y lo nuevo en su música como su más reciente sencillo “Que noche la de anoche” o la reversión de “El color de tus ojos” de la Banda MS, la cual tocarán por primera vez en esa presentación.

“La casa va a estar llena una vez más, cada Auditorio es diferente eso lo sabemos, tanto que hemos preparado un show diferente, es verdad que escuchamos mucho a los fans, que canciones quieren escuchar, estamos preparando una lista de canciones basándonos en esto, además tenemos sorpresas para esta ocasión, como el estreno en vivo de nuestro nuevo sencillo”, dijo Javier Ortega.

UNA GIRA INTERNACIONAL EXITOSA

La banda, integrada por Ahis (teclados y guitarra acústica), Iguana (batería), Javier Ortega (vocalista), Rafa Loar (guitarra eléctrica) y Tracks (bajo), promete ofrecer un espectáculo que combinará lo mejor de su repertorio con sorpresas especiales y colaboraciones únicas.

Además, este evento forma parte de su exitosa gira internacional, que los ha llevado a presentarse en países como Estados Unidos, Canadá, Colombia, Ecuador, Perú y Europa, llevando la música mexicana a nuevos horizontes y reafirmando su lugar en el panorama musical global.

En esta ocasión apuntan su camino hacia España, Italia, Francia y el Reino Unido, los tres últimos países los visitarán por primera vez.

Por otro lado se les cuestionó sobre su relación con Reyli Barba, ex vocalista de la agrupación, a lo cual aseguraron ser grandes amigos y aunque no se ha dado la colaboración no están cerrados a llevarla a cabo.

“Yo conocí a Reyli muchos años antes, tengo una relación con el de músico, nos llevamos muy bien, cada uno ha hecho una carrera y nos ha ido muy bien, estamos ahor aen el mejor momento de Elefante, si la vida nos lleva a encontrar será con mucho gusto, pero para todo hay un tiempo”, concluyó Javier Ortega.