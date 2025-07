Bad Bunny lanza el video “NUEVAYoL” con un mensaje de apoyo a los migrantes latinos en US

Fragmento del video "NUEVAYoL" de Bad Bunny Captura de pantalla

Este 4 de julio, día en el que se conmemoró un año de la de independencia de US, el cantante puertorriqueño Bad Bunny lanzó el video “NUEVAYoL” con un poderoso mensaje de apoyo a la comunidad latina migrante que está haciendo frente a las políticas antiinmigrantes del presidente Donald Trump.

“NUEVAYoL” es uno de los temas que componen su más reciente producción Debí tirar más fotos, la cual rinde homenaje a Puerto Rico, su tierra natal. No obstante, este sencillo es una diatriba contundente que de inmediato generó polémica dado al contexto sociopolítico actual en el país vecino.

La canción es una mezcla de salsa, reggaetón y dembow, cuya historia, en primera instancia, se desenvuelve en medio de una fiesta familiar puertorriqueña. Enseguida, en un segundo cuadro, aparece el reggaetonero en la cúspide de la Estatua de La Libertad con una bandera de Puerto Rico.

Acto seguido, desde un radio pequeño, emana la voz (fake) de Trump diciendo: “I made a mistake, i want to apologize to the inmigrants of América... I want to say that this country is nothing without the inmigrants”. El mensaje es claro y contundente. Las escenas de personas latinas se suceden una a una, hasta que el video cierra con otra fuerte declaración:

“JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES”.

No hay más, el conejo malo lo ha vuelto a hacer, pero esta vez con un claro posicionamiento y un homenaje a los 30 nacionalistas puertorriqueños que pusieron la bandera de Puerto Rico en la Estatua de la Libertad el 25 de octubre de 1977.

No hay que explicar más. Benito, sin duda, es uno de los artistas más escuchados a nivel mundial, por lo que seguramente el mensaje de este video llegará a oídos del magnate, a quien, últimamente, le ha surgido un gusto desmedido, casi voraz, por deportar, encarcelar y decomisar visas a todo aquel que no esté a favor de sus medidas antiinmigrantes, por no llamarlas fascistas.