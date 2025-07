Muere Julian McMahon a los 56 años, actor de ‘Charmed’ y ‘FBI: Most Wanted’

Muere el actor Julian McMahon debido al cáncer Crédito: Especial

El pasado 2 de julio de 2025, el actor australiano Julian McMahon falleció a los 56 años en Clearwater, Florida, tras una lucha privada contra el cáncer. Su esposa, Kelly McMahon, confirmó la noticia en un comunicado a Deadline, expresando que su esposo “murió en paz esta semana tras un valiente esfuerzo por superar el cáncer”.

Añadió que Julian “amaba la vida, a su familia, a sus amigos, su trabajo y a sus fans” y que su mayor deseo era “llevar alegría a tantas vidas como fuera posible”.

Trayectoria profesional

Nacido el 27 de julio de 1968 en Sídney, Australia, McMahon era hijo del ex primer ministro australiano William McMahon. Comenzó su carrera como modelo en las principales capitales de la moda antes de incursionar en la actuación. Su primer gran papel en la televisión estadounidense fue en la telenovela Another World (1993–1995), donde interpretó a Ian Rain.

Posteriormente, participó en series como Profiler y Charmed, donde dio vida a Cole Turner, un demonio que se enamora de Phoebe Halliwell, interpretada por Alyssa Milano.

Su papel más destacado fue como el Dr. Christian Troy en la serie Nip/Tuck (2003–2010), creada por Ryan Murphy. Su actuación en esta serie le valió una nominación al Globo de Oro como Mejor Actor en una Serie Dramática. En el cine, es recordado por interpretar al villano Doctor Doom en las películas Fantastic Four (2005) y Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer (2007). Más recientemente, participó en la serie FBI: Most Wanted (2020–2022), donde interpretó al agente Jess LaCroix.

La partida de Julian McMahon deja un vacío en la industria del entretenimiento. Su capacidad para interpretar personajes complejos y su dedicación al oficio lo convirtieron en una figura respetada y admirada.En su despedida, su esposa pidió privacidad para su familia durante este difícil momento y agradeció a todos aquellos que fueron tocados por la luz de Julian.