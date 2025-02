Paquita la del Barrio: Símbolo mexicano del despecho y la lucha contra el machismo

La cantante Paquita la del Barrio (ESPECIAL)

“Cometí el error de meterme con un hombre casado, se me fueron siete años de vivir con ese señor”, dijo la popular cantante Paquita la del Barrio en una entrevista en el programa televisivo El minuto que cambió mi destino.

Fallecida este lunes a los 77 años en su natal Veracruz, la cantante juega un papel en la cultura popular como una de las máximas figuras representativas del despecho y los corazones rotos trasladados a la música.

“Con profundo dolor y tristeza, confirmamos el sensible fallecimiento de nuestra querida Paquita la del Barrio, en su hogar en Veracruz. Una artista única e irrepetible, que nos deja una huella imborrable en el corazón de todos los que la conocimos y disfrutamos de su música”, con estas palabras se dio a conocer la noticia del deceso.

UNA MUJER QUE LUCHÓ DESDE NIÑA

Nacida el 2 de abril de 1947 en Alto Lucero, Veracruz, con el nombre real de Francisca Viveros Barradas, vivió una infancia marcada por la pobreza, pero también fue desde temprana edad que mostró interés por la música al cantar en fiestas y eventos locales. Trabajó desde niña vendiendo mangos para aportar con dinero a su casa y dejó los estudios en sexto año de primaria.

El error al que se refiere Paquita al principio de este texto se debe a que fue en la adolescencia, a los 16 cuando se enamoró de Miguel Gerardo, tesorero del registro civil en donde ella trabajaba como secretaria, quien tenía 44 años. Con él se casó antes de cumplir 18 años y tuvo dos hijos pero lo dejó cuando se enteró que él ya tenía una esposa y otra familia.

“Me junté con ese señor, al principio fue a escondidas de mis mamás (su mamá y su tía), después me armé de valor y les hablé claro, que yo andaba con el señor ese”, expresó Paquita en la entrevista para la televisión.

“Lo peor es que la esposa de él fue a mi pueblo y me di cuenta de que era casado, ahí empezó el infierno para mí: meterte con un hombre casado y no saber. Me embaracé, nació mi hijo y me fui con él”, añadió en la entrevista del programa que condujo Gustavo Adolfo Infante.

Cuando le han preguntado a la cantante por qué no escapó de una realidad así, ella ha explicado que en ese entonces le resultó difícil.

“La vida te va llevando, tuve que aguantar. No tenía familiares en otro lado, me embaracé otra vez. Fue muy rápido, me enamoré de él y no hubo tiempo de investigarlo. Para mí fue un sufrimiento terrible, se le cierra a uno el mundo y ya con hijos peor”, dijo.

LA CIUDAD DE MÉXICO, UNA NUEVA OPORTUNIDAD

Fue entonces que llegó se mudó a la Ciudad de México con su mamá y sus dos hijos donde vivía una de sus hermanas llamada Viola con quién decidió luchar por cumplir su sueño de cantar al formar el dúo Las Golondrinas presentándose en bares y cantinas.

Conocida por su estilo único y su voz potente, así como por sus canciones llenas de sentimiento y desamor, muchas de las cuales se convirtieron en himnos de la música popular mexicana.

Su carrera comenzó en los años 70, y se hizo famosa por interpretar temas que expresan el dolor y la fuerza de las mujeres, como “Rata de dos patas”, “La culebra” y “El son de la negra”, pero lo más característico de su música es que a menudo abordan temas de traición, sufrimiento y empoderamiento.

Tras el trago amargo de su primer amor, la cantante le dio una nueva oportunidad al amor. Esta vez fue con Alfonso Martínez, con quien estuvo casada hasta el día de su muerte en 1997, con él tuvo a su tercer hijo.

Sin embargo, años antes descubrió que su esposo tenía otra familia (y una hija de 12 años), por lo que en venganza le quitó el restaurante donde ella cantaba, que fue el mismo lugar donde lo conoció.

Pero, ¿él fue el inspirador de su emblemática frase ‘me estás oyendo inútil’? La respuesta la dio en una entrevista el compositor Manuel Eduardo Toscano, quien escribió para ella la canción “Rata de dos patas”, inspirada en nada menos que el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). El compositor aseguró que en su mente no tenía a la ex pareja de Paquita, aunque a ella le quedó muy bien el tema, que canta con sentimiento.

La muerte de sus gemelos y la de su madre, solo la hicieron una mujer más aguerrida con la vida y forjaron más fuerte su carácter. La esperanza volvió a ella al cuidar de la hija de su hermano, quien llegó a sus brazos con una enfermedad de la cual pudieron salir adelante y que la hizo “abuela” de ocho nietos.

LA MÚSICA QUE MARCÓ SU CARRERA

A lo largo de su trayectoria, Paquita la del Barrio lanzó numerosos álbumes que se convirtieron en referentes de la música mexicana. Entre sus producciones más destacadas se encuentran:

Taco placero (2004): Este álbum incluye el emblemático tema “Rata de dos patas”, una canción que, según se dice, está inspirada en experiencias personales de la cantante y se ha convertido en un himno contra el maltrato y la infidelidad.

Tres veces te engañé (1993): El álbum homónimo presenta esta canción que narra una historia de venganza y empoderamiento femenino, relatando cómo una mujer decide engañar a su pareja en tres ocasiones por diferentes motivos.

Cheque en blanco (2024): Uno de sus lanzamientos más recientes, donde la canción principal aborda temas de desamor y promesas incumplidas, manteniendo el estilo característico de Paquita.

Las letras de Paquita la del Barrio se caracterizan por su frontalidad y crítica al machismo, convirtiéndola en un símbolo de resistencia y voz para muchas mujeres. Canciones como “Me saludas a la tuya” y “El consejo” reflejan su compromiso con la defensa de los derechos femeninos y su oposición a las injusticias de género.

Paquita colaboró con diversos artistas y participó en proyectos que enriquecieron su discografía. Su interpretación de “Juro que nunca volveré” junto a La Sonora Santanera en su 60 aniversario es un ejemplo de su versatilidad y capacidad para reinventarse.

NO FUE AJENA A LOS ESCÁNDALOS

Amada por el público, Paquita no se ha escapado de los escándalos, pues incluso tuvo problemas con la justicia mexicana, pues en 2006 cuando llegaba de una gira por Las Vegas, fue detenida acusada de defraudación fiscal, por lo que fue trasladada a la cárcel de mujeres en Santa Marta Acatitla, en donde tras unas horas pudo salir al pagar una fianza de 135 mil dólares.

También hace tres años trató de incursionar en la política como precandidata del partido Movimiento Ciudadano como diputada local en Misantla, Veracruz. Sin embargo los últimos años la salud de la cantante se vio deteriorada.

En 2021, durante la pandemia, fue hospitalizada por neumonía y trombosis pulmonar. Posteriormente, enfrentó problemas de ciática, afecciones renales y diabetes, además tuvo una caída que le provocó una lesión en las costillas, dolores en las piernas y hasta un episodio de trombosis pulmonar y neumonía. Antes, en 2015, la cantante de rancheras también pasó por una úlcera gástrica.

Dolores del nervio ciático, afecciones respiratorias que la llevaron a terapia intensiva, caídas, entre otras complicaciones, la llevaron a usar silla de ruedas en sus últimos conciertos.

En 2017, Sony Pictures Television y Teleset produjeron una serie sobre la cantante que fue transmitida por Imagen Televisión y protagonizada por Andrea Ortega-Lee, en un elenco que incluyó a Erick Chapa, Miguel Ángel Biaggio, Lambda García, Sofía Garza, Marcia Coutiño y Gloria Stálina.

Paquita la del Barrio será recordada no solo por su talento indiscutible, sino también por su compromiso con la justicia social y la defensa de los derechos de las mujeres. Su vida y obra continúan inspirando a nuevas generaciones de artistas y activistas que buscan un mundo más equitativo y lleno de respeto. Descanse en paz.