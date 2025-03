Caifanes, sobre su nueva música: “Hace tiempo aprendimos a ser nuestros propios jueces… ahora queremos más”

Una de las grandes imágenes de Caifanes en el Vive Latino (OCESA/ Víctor Fuentes )

Caifanes realizó el lanzamiento de su nuevo sencillo “Y caíste”, una canción que marca una evolución en su sonido sin perder la esencia que ha definido a la banda a lo largo de su trayectoria. Con este estreno, que sonó el pasado sábado en el Festival Vive Latino, buscan fortalecer su conexión con su público fiel y atraer nuevas generaciones de oyentes.

Además de este lanzamiento, la banda sigue trabajando en diversos proyectos, incluyendo presentaciones en vivo y planes futuros que prometen mantener viva la energía y el legado de Caifanes. Reafirmando su compromiso con la música y con los valores que han defendido desde sus inicios, el grupo sigue consolidándose como un pilar fundamental en la escena del rock en español.

Para hablar más sobre este nuevo tema y los planes de la banda, Crónica Escenario habló con Diego Herrera, integrante de Caifanes, quien nos compartió más detalles sobre “Y caíste” y lo que viene para el grupo este año.

Caifanes en el Vive Latino Los músicos mostraron su complicidad. (Alejandra Miriel)

EL REGRESO DE UN GRANDE

En abril de 2011, Caifanes regresó a los escenarios tras 16 años de separación con una presentación memorable en el Festival Vive Latino. Su actuación se convirtió en uno de los momentos más destacados de la duodécima edición del evento, celebrado del 8 al 10 de abril en el Foro Sol, actualmente conocido como Estadio GNP Seguros, en la Ciudad de México.

La actuación de Caifanes fue especialmente significativa, ya que contó con la alineación original de la banda, incluyendo al guitarrista Alejandro Marcovich. Este reencuentro fue muy esperado por los seguidores y se convirtió en uno de los eventos más memorables en la historia del festival.

La presentación de Caifanes en el Vive Latino 2011 no solo significó su regreso a los escenarios, sino que también dio inicio a una gira que se extendió por diversas ciudades de México y Estados Unidos durante 2011 y 2012. Al recordar este momento, Diego Herrera comentó:

“Siempre hay nervios, siempre hay emoción. Hay que recordar que el Vive Latino se ha consolidado, no solo como un festival muy importante, sino como un espacio que ha apoyado a innumerables bandas a lo largo de los años”, dijo a este medio en entrevista exclusiva.

“En 2011, nuestra primera participación después de años sin tocar juntos fue justamente en el Vive, por lo que para nosotros este festival tiene un valor emblemático. Compartir escenario con tantas bandas y poder conectar con el público se pone chido, sobre todo con la gente del D.F., que sigue siendo D.F para nosotros”, dijo.

Caifanes en el Vive Latino El músico Diego Herrera. (Alejandra Miriel)

LA NUEVA MÚSICA EN UN GRAN EVENTO

Este año el Festival Vive Latino 2025 celebró su 25º aniversario con un cartel conformado por 62 agrupaciones que incluye a artistas como Molotov, Scorpions, Foster the People y División Minúscula, entre otros.

Caifanes se presentó el sábado 15 de marzo, siendo uno de los actos más esperados del festival, y fue el lugar en donde se tocó por primera vez en vivo su nuevo sencillo “Y caíste”. Al preguntarle cómo se sentía respecto a esta presentación antes de tocar nos dijo con emoción:

“Tenemos un tiempo limitado, somos bastante respetuosos, es importante mantener el espacio que te brindan, entonces estamos un poco limitados ahí. Todavía estamos discutiendo qué vamos a hacer y qué vamos a tocar, precisamente por el tiempo, pero bueno, les aseguro que van a estar varias de las rolas que quieren escuchar. Hay muchas rolas de Caifanes que, afortunadamente, se han vuelto importantes, entonces pasaremos segurito por alguna de ellas”, explicó.

Sobre la reacción del público ante la nueva canción, respondió con sinceridad: “Yo no soy mucho de redes sociales, no las manejo, pero entiendo que les ha gustado, entonces se siente chido, por supuesto. Uno no hace las canciones con ese fin, sonará un poco egoísta, pero es la verdad. Tratamos de que nos guste a nosotros, porque si yo trato de componer algo que creo que te va a gustar a ti, pues no… no es ni lo que tú estás esperando ni lo que yo quiero hacer, entonces te quedas como a la mitad”, dijo.

“Hay una parte en la que nos hacemos mucho caso a nosotros mismos, en entender qué estamos haciendo y que nos guste. Creo que es una constante que se ha dado en la banda desde hace mucho tiempo: nosotros ser nuestros propios jueces y saber cuándo está lista una rola”, añadió.

Caifanes en el Vive Latino Una de las fotos más icónicas de la noche. (Alejandra Miriel )

“NOS MOTIVA SEGUIR PARA TOCAR EN VIVO”

Respecto a lo que los motiva después de más de tres décadas de carrera, Diego Herrera compartió: “Yo creo que el en vivo, esa energía de la gente y esa entrega. Pero, por otro lado, estamos haciendo cosas nuevas y estamos encontrando un caminito para la creatividad. Queremos sacar más rolas este año, queremos más”, expresó.

Además, adelantó que “Y caíste” forma parte de un proyecto más grande: “Sí, forma parte de algo más grande. Tenemos rolas grabadas por ahí pendientes por sacar, se va juntando una cantidad de canciones que valdría la pena hacer algo. Ahora se hacen muchos formatos, pero como te decía, somos de la época del disco. Esta rola es parte de eso”, recordó.

“Nos juntamos hace unos meses a trabajar unas canciones que ya teníamos claras y, en algún momento, surgió esta, que es como un palomazo que llamamos: cuando alguien empieza a tocar algo y genera una idea en otro, entonces el otro le entra y poco a poco se va formando. Fue el caso de esta canción, entonces fue un trabajo colectivo entre todos y quedó muy chido. Estamos muy contentos y la vamos a estrenar”, añadió.

Con un legado que ha marcado generaciones y una trayectoria llena de momentos inolvidables, Caifanes regresó al Vive Latino para reafirmar su lugar en la historia del rock en español. Su presentación este fin de semana no solo fue un viaje a través de su icónico repertorio, sino también la oportunidad de escuchar en vivo “Y caíste”, un tema que refleja su evolución artística.

Más que un simple concierto, este show fue un encuentro cargado de nostalgia, energía y pasión, donde los asistentes podrán vivir la esencia de una banda que sigue conquistando escenarios y corazones.