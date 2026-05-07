¿El nuevo ‘Waka Waka’? Shakira se une al Mundial FIFA 2026 con la canción ‘Dai Dai’; aquí puedes escuchar el adelanto

Shakira vuelve a dar ritmo al Mundial FIFA La cantante colombiana se unirá oficialmente al Álbum del Mundial 2026 con la canción ‘Dai Dai’; presentó un adelanto del nuevo tema en redes sociales.

Después de múltiples rumores sobre la participación de la cantautora colombiana en la música del torneo internacional de futbol más importante, Shakira confirmó que volverá a darle ritmo al Mundial FIFA este 2026 y, a través de redes sociales, compartió un adelanto del nuevo tema.

Hasta el día de hoy, ‘Waka Waka (This Time For Africa)’, una de las canciones oficiales para la Copa del Mundo FIFA 2010, mantiene su enorme popularidad, por lo que la colaboración de Shakira con la FIFA era un evento esperado para la competencia de este año, destacable por ser el primer Mundial que se llevará a cabo en tres países diferentes.

Shakira lanza adelanto de ‘Dai Dai’, su nueva canción para el Mundial de Futbol 2026

La colombiana vuelve una vez más a participar en el ritmo de otra Copa Mundial de la FIFA, uniéndose al Álbum Oficial del Mundial 2026 que ya cuenta con temas interpretados por Los Ángeles Azules y Belinda, Daddy Yankee y Shenseea, Jelly Roll y Carín León, con el objetivo de celebrar tanto la diversidad cultural como la unión a través de la música y la pasión por el futbol.

Desde el imponente estadio Maracaná, ubicado en Río de Janeiro, Brasil, Shakira interpretó y compartió un adelanto de ‘Dai Dai’, expresión italiana que se traduce como “Vamos, vamos” y formará parte del soundtrack oficial del Mundial 2026.

El video presenta a la colombiana en el centro del estadio, acompañada por bailarines y bailarinas que visten atuendos de diversas selecciones del mundo e invitan al festejo futbolero con ritmos caribeños. Este primer avance revela que la canción podría ser interpretada en inglés, idioma predominante en dos de los tres países que serán anfitriones de esta Copa del Mundo, Estados Unidos y Canadá.

Dado que Shakira etiquetó al cantante y compositor nigeriano, Burna Boy, por lo que es posible que tenga una participación importante en este nuevo tema del Mundial 2026 que se estrenará el jueves 14 de mayo, según el anuncio de la colombiana.

La trayectoria de Shakira en la Copa Mundial de la FIFA

A pesar de que el tema ‘Waka Waka’ es uno de los más populares en la carrera de Shakira y en la historia de los Mundiales de Futbol, no fue la única canción que formó parte de este importante torneo internacional, ya que la colombiana ha tenido más participaciones inolvidables que probablemente desconocías.

Por ejemplo, el popular tema ’Hips Don’t Lie’ fue la canción principal de la ceremonia de clausura de la Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006, éxito rotundo que consolidó la relación de Shakira con la FIFA y le permitió una colaboración histórica para el Mundial de Sudáfrica.

Después de la enorme popularidad de ‘Waka Waka’ que se mantiene hoy en día, Shakira volvió a colaborar con la FIFA en el Mundial Brasil 2014 con la canción ‘Dare (La La La)’, lo que la llevó a ser considerada la “reina” de los mundiales tras himnos del futbol consecutivos que se convirtieron en grandes éxitos.