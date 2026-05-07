BTS en México: Ocesa anuncia boletos adicionales para concierto del 7 de mayo; así serán la venta y los horarios

BTS en México Ocesa anunció que liberará boletos adicionales para el concierto de la agrupación coreana de este 7 de mayo. (Cuartoscuro)

La promotora Ocesa informó que se liberará un número reducido de boletos adicionales para la fecha del 7 de mayo del BTS WORLD TOUR ‘ARIRAG’ IN MEXICO CITY, lo que abrirá la posibilidad de que más seguidoras y seguidores de esta agrupación asiática puedan disfrutar en vivo de su música.

A través de su cuenta especializada en K-Pop, la empresa detalló que los boletos estarán disponibles mañana a partir de las 10:00 horas de la mañana exclusivamente mediante Ticketmaster.

De acuerdo con el anuncio, las entradas corresponden a “liberaciones de producción”, por lo que la cantidad será limitada y se prevé que se agoten rápidamente.

La compañía también explicó que la sala de espera virtual abrirá aproximadamente 30 minutos antes del inicio de la venta, es decir, alrededor de las 9:30 horas.

Por ello, recomendó a los fans iniciar sesión con anticipación y unirse a la fila virtual antes de las 10:00 horas para tener mayores posibilidades de conseguir boletos.

Ocesa recordó que todas las entradas se venderán bajo el sistema de “primer llegado, primer servido”, uno de los métodos más utilizados en conciertos de alta demanda.

La expectativa por el regreso de BTS a México, después de una década de ausencia, ha provocado una fuerte movilización de seguidores en redes sociales y en las calles de la capital mexicana, lo cual, incluso, ha provocado reacciones del Poder Ejecutivo federal.

¿Dónde comprar los boletos adicionales para BTS en México?

Los boletos liberados estarán disponibles únicamente en la plataforma oficial de Ticketmaster México.

Ocesa pidió a los asistentes evitar sitios no oficiales para prevenir fraudes o reventas ilegales.

BTS hace historia en México: saludan a fans desde Palacio Nacional

En un hecho histórico, la agrupación coreana BTS se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum, para luego salir a saludar, desde el balcón de Palacio Nacional, a más de 50 mil fans que los esperaban en el Zócalo capitalino.

Previamente, sólo mandatarios internacionales, como Miguel Díaz Canel, presidente de Cuba, habían tenido esa posibilidad.

En tanto, Michael Jackson fue el primer artista invitado a Palacio Nacional, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, tras haber agotado sus cinco fechas en el Estadio Azteca en 1993.