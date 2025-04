Paty Cantú y la música de ‘Sagitario’: “Nunca antes en mi vida había sido tan expresiva con mis letras”

La cantante Paty Cantú (ESPECIAL)

La cantautora mexicana Paty Cantú estrenó recientemente “A la de Lu”, el sencillo con el que introduce su nueva producción discográfica Sagitario. La canción es una carta de agradecimiento a su niña interior, en la que reconoce los desafíos y logros de su camino artístico.

El tema, compuesto junto a Licenciado Cariño y producido con Just Roger, incorpora referencias a su trayectoria y llega acompañado de un videoclip que refuerza su mensaje de resiliencia. En él, Cantú dialoga con su yo del pasado y envía un mensaje de fortaleza a quienes han enfrentado abuso emocional o psicológico.

“Es como esta conversación entre yo y mis versiones pasadas, decirle a esa niña: ‘Oye, ¿sabes qué? Se va a poner muy bonito, pero también muy difícil. Te van a aparecer no uno, sino diez personajes complicados, te van a querer joder la vida”, expresó en entrevista con Crónica Escenario.

“Desafortunadamente, conocerás la discriminación de género, el abuso emocional y el abuso psicológico. Pero, ¿sabes qué? Lo vas a lograr, lo vamos a lograr. Y cuando lo hagas, podrás ver ese pasado sin dolor y decir: Esa gente ya no es nadie en mi vida. Ese pasado ya no duele, es lo que me hizo fuerte y me trajo hasta aquí‘”, expresó la artista.

SAGITARIO: UN SIGNO QUE CAZA SUS PROPIAS OPORTUNIDADES





El título del álbum tiene un significado especial para la cantante. “Empecé a armar este álbum desde principios del año pasado, sabía que debía cerrar este ciclo en mi signo: soy Sagitario. Son 13 canciones porque es mi Sol, mi signo principal”, mencionó.

“Más allá de que me rija, no baso mi vida en los signos ni en la astrología, pero elijo qué cosas me gustan de lo que la vida me da opción a creer. Sagitario es un signo que caza sus propias oportunidades, que te regresa exactamente lo mismo que le das. Es el arco de Artemisa: si me das amor, te doy amor”, explicó Cantú.

También resaltó la honestidad que define a este signo y cómo influyó en sus letras. “Sagitario es extremadamente honesto, a nivel sin filtro, nivel imprudente, porque realmente dice lo que piensa”, comentó.

“Y todas esas cosas, sean por mi signo o no, sí son parte de mi personalidad. Decidí adoptar todo esto y traerlo a mis canciones. Sagitario es brutalmente honesto, lleno de momentos de ‘¿lo pensó o lo dijo?‘, y yo digo: ¡Lo dije! Nunca antes en mi vida había sido tan expresiva con mis letras como en este disco. Sagitario está brutal”.

UN DISCO QUE DESTACA POR SUS COLABORACIONES





Asimismo, la cantante explicó el significado del título del sencillo: “A la de Lu” es una referencia a sus inicios, cuando la gente no la llamaba por su nombre.

“Estoy haciendo referencia no solo a esa etapa, sino a todos esos tiempos en los que era ‘la de Lu’, cuando ni siquiera tenía nombre ni apellido. Hoy, poder llevar con orgullo el apellido de mi papá con mi carrera me hace decir: ¡qué hermoso!”, agregó.

El álbum Sagitario también destaca por sus colaboraciones, entre ellas la de El Malilla, con quien creó el tema “Al Mali (TQM bebé)” que fusiona sus estilos sin caer en lo predecible. “Me gusta colaborar con artistas que, más allá de ser populares o no, sean buenas personas, genuinos, que lo que ves es lo que hay. No me gusta cuando es un personaje y luego afuera es mamón. Fernando es un tipazo, es trabajador, es chido, es cool, es sencillo”, explicó.

“Inmediatamente llegó tratándome con muchísimo respeto y estaba emocionado porque no hiciéramos un reggaetón justamente, y no porque no le guste, sino porque es lo que hace todo el tiempo. Me invitó a hacer algo que combinara ambos mundos y que siguiera siendo cool y sexy, como su rollo”, compartió Cantú, respecto a su colaboración con el cantante.

UN ÁLBUM CON CANCIONES PERSONALES





Otra de las canciones más personales del álbum está dedicada a su madre, un pilar fundamental en su vida. “Ya le he dicho muchas cosas a mi familia, en especial a mi mamá, pero esta canción es algo muy especial”, dijo.

“Mi mamá ha sido la persona más importante para que yo pueda ser libre, feliz, expresiva, dedicarme a lo que amo, ser feminista. Ha sido mi refugio en mis momentos más difíciles, cuando viví abuso emocional, cuando estuve mal de salud o incluso en mis momentos más oscuros. Ella ha sido mi fuerza”, expresó.

El título del tema, “Ojitos de mil colores”, tiene un significado especial. “Mi mamá tiene unos ojos hermosos, enormes, bondadosos y amorosos. Cuando era niña, ella no entendía por qué su mamá no le daba el amor que necesitaba, y pensaba que era porque no tenía los ojos claros como sus hermanos”, contó.

“Pero ella tomó la decisión de romper ese ciclo y ser diferente, de dar amor en lugar de repetir la historia. Esta canción es mi forma de decirle ‘gracias, porque tú no lo tuviste, pero sí nos lo diste’”, sumó la artista.

Sobre el momento en que le mostró la canción a su madre, Cantú compartió emocionada: “Uff, en privado, en público… Escucha la canción, la puede oír tres veces seguidas y llora las tres veces seguidas”, comentó entre risas.

El álbum también incluye “A mi ex ex”, un tema en el que Cantú hace una reflexión honesta sobre su responsabilidad en relaciones pasadas. “En esta canción estoy revelando mis red flags, y me di cuenta de que, muchas veces, la mala fui yo. La que hizo que la relación se acabara y no funcionara fui yo”, confesó la cantante.

LA CONEXIÓN CON SUS CANCIONES DEL PASADO





Paty Cantú explicó que en algunos de sus éxitos previos, como “Clavo que saca otro clavo” y “La vida después de ti”, narraba historias desde el punto de vista de quien sufre la ruptura. Sin embargo, con el tiempo se dio cuenta de que, en realidad, ella también había cometido errores.

“En esas canciones yo cantaba como de ‘Ay, me usaron para olvidar’. No. La verdad es que yo usé a alguien para olvidar a alguien. Y en La vida después de ti, fui yo quien hizo eso, pero en un sentido poético era mejor ponerlo al revés. Sagitario es diferente. Sagitario dice: ‘No, así fue. Así es la verdad. Aquí lo tienes’. Está lleno de ese tipo de cosas”, dijo.

Una de sus canciones más icónicas ha sido “Afortunadamente no eres tú”, pero ahora presenta un nuevo tema titulado “Tal vez”, que continúa con la misma línea introspectiva. “Artísticamente, sí la veo como una parte dos de ‘Afortunadamente no eres tú’”, explicó la cantante.

“Esa canción hablaba de aceptar el final de una relación y confiar en que todo sale mejor. Pero también hay otra parte en la que escribí Lo que no quieres saber, que le hice a una persona con la que tuve un casi algo durante mucho tiempo”, continuó.

“Es de mis canciones favoritas porque en su momento sufrí, me enojé… pero cuando ya estaba superado y en una relación estable, me senté en el estudio y dije: ‘¿Sabes qué? Ya puedo analizar esa relación sin dolor’. Y pensé: ‘¡Qué bueno que no le echó más ganas, porque si no, ahí seguiría! ¡Qué bueno que la vida me obligó a mirar, porque ahora estoy mejor!‘”, complementó.

Con esta nueva perspectiva, la artista reconoce que muchas veces las cosas simplemente no están destinadas a ser. “Ahora lo veo y digo: ‘No podría estar ahí‘. Entonces, ‘Tal vez’ es una forma de aceptar que, tal vez, la vida conspiró a mi favor y que hay que dejar que las cosas fluyan”, expresó.

NO TEMER A SER QUIÉN ES REALMENTE





Finalmente, una de las canciones más esperadas es su colaboración con José Madero, que ha generado gran expectativa entre sus seguidores. “Hay éxtasis con esta canción, ni siquiera ha salido el álbum completo y ya es de las más buscadas”, comentó Cantú.

“El Rey Emo y la Reina Emo tenían que hacer algo juntos, la gente lo pedía. José es un tipazo, todo se dio de forma orgánica. Veíamos los comentarios de los fans diciendo ‘¿por qué no hacen algo juntos?’ y en diciembre nos escribimos, nos juntamos a trabajar y fluyó muy rápido. Le mandé una rola y me dijo: ‘Me gusta, pero quiero más drama’. Entonces le mandé otra con más drama y quedó espectacular con su voz”, mencionó.

Este nivel de honestidad y autoexploración define a Sagitario, un álbum de 13 canciones en el que Cantú expresa sin filtros sus emociones y experiencias. Con este lanzamiento, la cantante consolida su evolución artística y sigue conectando con su público a través de sus canciones.

Al final de esta nueva etapa musical, Paty Cantú deja un mensaje poderoso para sus seguidores: “Crean que la vida es el género y la película que ustedes quieran, no significa que no habrá problemas o que no habrá villanos, pero si ustedes quieren que esté llena de momentos buenos, ustedes los van a crear. Y sí, se puede. Su foco debe ser sus sueños, prepararse para ellos, compartirse con ellos y ser agradecidos con la gente que los rodea”, enfatizó.

“Rodéense de personas que sepan cosas distintas a ustedes, sin miedo a ser comparados o competir, con ganas de aprender, sumarse, y saber que, algún día, ustedes serán el espejo de otras niñas cuando se conviertan en mujeres. Entonces, no teman ser exactamente quienes son, quiéranse un chingo”, concluyó.

Este mensaje refleja la filosofía de vida de Cantú, quien siempre ha defendido la importancia de la autenticidad y el amor propio como bases para superar cualquier adversidad y alcanzar el éxito personal.