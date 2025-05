SMTOWN llega a México… algunos años tarde

SMTOWN LIVE 2025 en Seúl (@SMTOWNGLOBAL)

Como parte de su celebración de su aniversario número 30, el ícono del entretenimiento coreano SM Entertainment por fin realizará un concierto en México con varias de las estrellas de K-pop bajo su sello discográfico, pero sin muchos de los artistas que ayudaron a esta empresa a mantenerse por décadas como el líder generador de ídolos coreanos.

SM Entertainment fue fundada en 1995 por el visionario Lee Soo-man, desde entonces ha fungido como una de las columnas más importantes del fenómeno mundial que representa hoy en día el K-pop, pues en sus salas de baile y en sus estudios de grabación comenzó la carrera de leyendas del género como DBSK, SHINWA, H.O.T, BoA y KANGTA, quienes inspiraron a las siguientes generaciones, que serían las encargadas de internacionalizar el género.

Desde el auge de la segunda generación de artistas de SM, representada por Girls Generation, F(x), Super Junior y SHINee, hace poco más de 10 años, el público mexicano esperaba la presentación de este evento en escenarios nacionales cuando comenzó la primera ola de conciertos de K-pop en México entre 2013 y 2014, donde se registraron cifras de asistencia sorprendes y se abrió el camino para que promotoras mexicanas voltean a ver la cantidad de público que atraían los artistas coreanos.

El éxito internacional de los artistas de SM comenzó a desbordarse con el debut de EXO y Red Velvet, la empresa realizaba giras exitosas de su familia de artistas en estadios dentro de Asia con llenos totales mientras el público de Latinoamérica, particularmente de México, pedían ser tomados en cuenta.

Este magno evento de K-pop se presenta finalmente el próximo viernes en el Estadio GNP, un recinto que hace 6 años habría quedado a la medida de las exigencias del público mexicano, cuando la mayoría de las agrupaciones se encontraban completas y en promoción de actividades.

Sin embargo, el SM TOWN: The culture, The Future, se presentará en la Ciudad de México con grupos incompletos, en medio de demandas por un reciente cambio en la dirección de la empresa, retiros, con grupos de aprendices que aún no tienen una carrera consolidada y sin muchas de las grandes voces que anhelaban las fans mexicanas.

A quienes sí podrá disfrutar el público pink blood este viernes es a Super Junior, Minho y Key de SHINee; TVXQ; Chanyeol, Suho y Kai de EXO; Joy, Irene y Seulgi y Red Velvet; AESPA; NCT 127; NCT Dream; NCT Wish; WayV; RIIZE; Hearts2Hearts; naevis y SMTR25.

Durante el evento los asistentes podrán recordar varios de los éxitos que le dieron al K-pop el impulso para convertirse en el fenómeno que es hoy, se espera que el espectáculo reúna a varios fandoms y se convierta en una fiesta de celebración.