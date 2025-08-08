Fermin Muguruza anuncia concierto gratuito en CDMX tras su cancelación en Foro Alicia

Fermín Muguruza en concierto gratuito en el Monumento a la Revolución Especial

Para todos los que se quedaron con las ganas de disfrutar el show en vivo del español Fermin Muguruza, luego del desalojo que se produjo en mayo durante su presentación en el Multiforo Alicia, el cantante y realizador de cine vasco vuelve a la CDMX en una presentación que promete concluir el concierto que se quedó pendiente y deleitar a todos los fanáticos del ska.

¿Cuándo y dónde se presentará Fermin Muguruza?

El reencuentro con los Fans de Muguruza sucederá el próximo 31 de agosto en la explanada del Monumento a la Revolución, bajo el lema “¡Expresión libre contra la barbarie!“. Y es que no sólo será un concierto, sino que el exintegrante de Kortatu, convertirá su presentación en una protesta contra la censura y la represión a nivel mundial gestada por la hegemonía ultraderechista.

“Estos conciertos se conviertan en una celebración contra la censura y los recientes ataques de la extrema derecha a nivel global y particular”, expresó el cantante.

Por si fuera poco, este concierto también será una celebración de cuatro décadas de trayectoria en el que hará un recorrido musical con éxitos que abarcan su etapa con Kortatu y Negu Gorriak, hasta sus más recientes creaciones en solitario.

¿A qué hora tocará Fermin Muguruza?

De acuerdo con información oficial emitida por el Gobierno de la Ciudad de México, Fermin Muguruza subirá al escenario en punto de las 19:00 horas.

Sin embargo, este concierto iniciará con la presentación de la rapera regiomontana Niña Dioz, en punto de las 17:00 horas, Más tarde, a las 18:00 horas, subirá al escenario la banda Tijuana No! para calentar motores y dar paso al acto principal.

Con esta presentación, el artista vasco reafirma su compromiso con la libertad de manifestación a través del arte, dado que, ha expresado su deseo de que “estos conciertos se conviertan en una celebración contra la censura y los recientes ataques de la extrema derecha a nivel global y particular”.

Así que, reserva el día y asiste a la explanada del Monumento a la Revolución el próximo 31 de agosto y acompaña a Fermin Muguruza a celebrar cuatro décadas de lucha y resistencia.