Festival Arre 2026: este es el Line Up confirmado para la nueva edición Con Alejandro Fernández, la Banda MS y Los Tucanes de Tijuana, conoce el line-up completo del Festival Arre 2026 (Ocesa)

El Festival Arre 2026 tendrá como headliners a Alejandro Fernández, la Banda MS y Los Tucanes de Tijuana; conoce el line-up completo y todos los detalles de esta nueva edición.

Después de confirmarse una nueva edición del Festival Arre en la Ciudad de México y tras varios rumores sobre posibles artistas a presentarse, finalmente se dio a conocer cuál será la cartelera oficial.

Lineup oficial del Festival Arre 2026: ¿Quiénes son los artistas confirmados?

El Festival Arre 2026 contará con una amplia variedad de artistas del regional mexicano y grandes exponentes de este género, como Alejandro Fernández, la Banda MS y Los Tucanes de Tijuana.

El line-up oficial del Festival Arre 2026 está conformado por:

Alejandro Fernández

Banda MS

Los Tucanes de Tijuana

Calle 24

Clave Especial

Edgar Núñez

El Mimoso

Eslabón Armado

Gabito Ballesteros

Grupo Cañaveral

Herencia de Patrones

La Sonora Dinamita

Los 2 de la S

Los Dos Carnales

Los KDT’s de Linares de Homero Guerrero Jr.

Los Plebes del Rancho de Artel Camacho

Mi Banda el Mexicano de Germán Román

Rey Quinto

Victor Mendivil

Cumbia Pedregal

Damaris Bojor

Delilah

Destino

Eddy

El Junte Sabanero

Franco Rey

Joaquín Coronel

Jorge Tapia

Juanpa Salazar

Juanchito

Kakalo

La Coreañera

Marcos Villalobos

Mar Solís

Mosmo

Nueva H

Pasabordo

Plan de Escape

Regulo Caro

Ria

Santiago Martell

Yng Naz

Fechas y sede: ¿Cuándo y dónde será el Festival Arre 2026?

A diferencia de ediciones anteriores, el Festival Arre 2026 se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez los próximos 6 y 7 de septiembre.

Los boletos saldrán a la venta al público en general el próximo 15 de mayo a través del sistema Ticketmaster, mientras que quienes cuenten con su tarjeta HSBC podrán acceder a la preventa el 13 y 14 de mayo a partir de las 2:00 p.m.

Boletos para el Festival Arre 2026: Precios oficiales

Aún no se ha revelado el costo de los boletos para el Festival Arre 2026; sin embargo, previo a que se revelara la cartelera oficial de esta edición, hubo una venta anticipada.

Por lo que, aunque se espera que incrementen los precios en esta nueva fase tras revelarse el line-up, aquí te compartimos cuáles eran los costos anteriores por abono: