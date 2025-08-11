Fallece Oscar Lerma ‘Guadaña Jr.’, previo a ofrecer un show en Cuautitlán

Fallece Oscar Lerma "Guadaña Jr." Especial

Este domingo se registró una tragedia inesperada en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, al fallecer en circunstancias aún poco claras el cantante de rock conocido como Oscar Lerma “Guadaña Jr.”, justo antes de presentarse en un concierto. El deceso ocurrió en el estacionamiento del recinto cultural La Lonita, donde Lerma se preparaba para su actuación.

“Guadaña Jr.” era parte destacada de la escena del rock urbano mexicano. Aunque su nombre evocaba inevitablemente al emblemático vocalista David Lerma “El Guadaña”, líder de Banda Bostik, este artista se labró un camino propio. Su música combinaba fuerza, rebeldía y autenticidad, haciendo eco entre los seguidores del género que consideraba el rock una forma de vida.

Además, cabe señalar, que La muerte de “Guadaña Jr.” se produce apenas unos meses después del fallecimiento de su padre, David Lerma “El Guadaña”.

Aunque los detalles exactos de su muerte aún no se han esclarecido, los presentes reportaron que ocurrió dentro de su vehículo en el estacionamiento mientras se encontraba a la espera de su presentación. Autoridades y organizadores del evento no han emitido aún una comunicación oficial sobre las causas, y se espera que en los próximos días ofrezcan más información.