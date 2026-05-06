IMAGENES EXCLUSIVAS: Así fue el saludo de BTS al balcón de Palacio Nacional junto a la presidenta Claudia Sheinbaum

¡Histórico! La banda corean BTS saludó desde Palacio Nacional a sus seguidores, en compañía de la presidenta Sheinbaum. (Jennifer Garlem)

En un hecho nunca antes visto, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, integrantes de la banda K-Pop, BTS, salieron unos minutos para sorprender a sus fans con un saludo desde el balcón de Palacio Nacional este miércoles 6 de mayo de 2026 en compañía de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Luego de horas de espera bajo el sol y haber recibido manguerazos por el cuerpo de bomberos para mantenerse frescas, las Armys fueron recompensadas.

Los idols se tomaron unos minutos luego de reunirse con la presidenta mexicana en el recinto histórico, para poder mostrar el aprecio que sienten por sus seguidoras en tierra azteca.

¿Por qué BTS apareció en Palacio Nacional?

La noticia de la llegada de la agrupación a un edificio que ha sido referente en la historia nacional es atípica, pues hasta el momento no hay registro de alguna otra agrupación o artista que haya visitado en este sentido a algún mandatario y mucho menos a “saludar a los fans” desde un balcón cercano a donde comúnmente se da el grito de independencia cada 15 de septiembre.

Los surcoreanos llegan luego de haber sido cordialmente invitados por la presidenta Claudia Sheinbaum tras diversos meses en comunicación luego del anuncio de los conciertos de BTS con su gira “ARIRANG” World Tour en el Estadio GNP Seguros en la CDMX, los cuales se llevarán a cabo este 7, 9 y 10 de mayo.

Recibo con gusto a uno de los grupos más queridos por las y los jóvenes de México: BTS. La música y los valores unen a México y Corea del Sur. pic.twitter.com/OS39Sp0H6g — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 6, 2026

NOTA EN DESARROLLO...