El elenco original de “Otro Rollo” llega a los escenarios, esta vez como “Enrollados”

El elenco completo de "Enrrollados" Foto: Dyna Sánchez

A 18 años de su último encuentro, la fiebre de Otro Rollo regresa a las tarimas con un nuevo concepto llamado “Enrollados” un espectáculo en vivo que reúne al elenco original y abarcará varios estados y ciudades del país con solo 25 fechas disponibles.

Ramones junto con Lalo España, Roxana Castellanos, Gaby Platas, Yordi Rosado y Mauricio Castillo dijeron que la esencia del programa será llevado a un espectáculo interactivo y para todas las edadesel cuál dará inicio el 15 de enero del 2026 en Mexicali y pasará por Tijuana, Hermosillo, Torreón, Saltillo, Monterrey, Toluca, CDMX, Pachuca, Puebla, Mérida, Veracruz, Querétaro, Léon, Aguascalientes, Chihuahua y San Luis Potosí entre otras muchas ciudades.

“Desde hace 18 años no nos juntábamos laboralmente”afimó Yordi. “Somos un grupo de amigos que ha visto crecer a los hijos de nuestros Fans y estamos felices de volver así a los escenarios” dijo Adal.

La idea de reunirse nació en pandemia

Durante una reunión en casa de Ramones comenzaron a buscar espacios entre sus agendas. “Llevamos 5 años tratando de juntarnos, y desde hace 2 logramos estas fechas de la gira, queremos juntar las ideas y la nostalgia de los 12 años que permaneció en pantallas el programa adaptado a un nuevo Show”.

Este espectáculo incluirá secciones estelares como el monólogo y el “flash informativo” e incluso nuevas secciones que jamás se vieron en el show de TV.

El nombre Enrollados trata de marcar diferencia al formato original televisivo

“Además que los derechos del nombre de “otro rollo” pertenece a Televisa, queríamos Tener una personalidad propia del show”. Y que se han escogido recintos pequeños para poder tener una cercanía más íntima al público.

La gira será una prueba de las capacidades que tiene cada uno e incluso desarrolló después del exitoso programa “Otro Rollo”.

“Somos un gran equipo con grandes capacidades, tanto que nunca hubo un pleito en 12 años, solo diferencias laborales que se resolvían con diálogo”.

Para el elenco esta reunión no es motivada principalmente por el tema económico “Todos tenemos trabajo, pero la parte económica, claro que es importante”.

Admitieron, pero el eje principal es la amistad y el motor llamado público que siempre les brindó cariño desde aquel lejano 1995, cuando empezaron en Unicable y fueron escalando hasta llegar a los horarios estelares del canal 5.