Zoé regresa a la escena del rock mexicano con su más reciente sencillo “Campo de Fuerza”

Posters promocionales de "Campo de Fuerza" de Zoé en la CMDX Foto: Vía Instagram

Después de un periodo de descanso sin publicar algún sencillo o material discográfico, la banda mexicana Zoé regresa a la escena con un lanzamiento titulado “Campo de Fuerza” que estará disponible este jueves 14 de agosto.

Tras esta pausa, que parecía una eternidad, la agrupación lanza esta canción como un primer avistamiento de un regreso que parece estar ya próximo. En este sentido, “Campo de Fuerza” denota ese estilo clásico de Zoé con atmósferas suaves, beats que amalgaman perfectamente con los demás instrumentos y una producción renovada que evidencian la evolución musical desde su último trabajo.

Lo mejor es que, Zoé planeó una experiencia más sensorial y dinámica que conecte más de cerca con su público puesto que mandaron a instalar unas cabinas de escucha exclusivas en tres puntos estratégicos de la capital (Facultad de Química, Parque Tepeyac y Glorieta de Insurgentes) este 13 de agosto de 12:00 a 18:00 horas.

Con “Campo de Fuerza” tal parece que la agrupación anuncia una nueva etapa de Zoé y, por supuesto, un regreso que seguramente vendrá a reforzar su influencia y legado en el rock mexicano. Aunque no hacen falta tantas pruebas, luego de agotar cinco fechas consecutivas en el Estadio GNP de la Ciudad de México, las palabras salen sobrando.

Una vez dicho esto, sólo será cuestión de horas para escuchar “Campo de Fuerza” y volver a sumergirnos en el universo Zoé, el cual siempre nos puede llevar a urdimbres sonoras únicas.