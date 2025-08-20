El Despertar de Rubytates: “Es un show para complacer a nuestros fans”

La banda Rubytates en conferencia de prensa desde el Teatro Metropólitan Crédito: Saryanez

Después de 10 años de carrera musical, una de las bandas más influyentes de la escena musical independiente, Rubytates se prepara para ofrecer uno de los shows más importantes dentro de su andar musical, para presentar su nuevo material discográfico “Despertar” álbum que verá la luz a finales de este año.

Previo a su presentación este próximo 13 de septiembre en el emblemático Teatro Metropólitan la banda ofreció una conferencia de prensa detallando lo que veremos en esta presentación.

Rubytates banda conformada por Pepe Nungaray, Abel Almonte, Fer González y Mach Díaz, se preparan para pisar uno de los escenarios más imponentes de la capital mexicana, el ya conocido y reconocido teatro Metropólitan, este recinto que ha visto a lo largo de los años el desfile de grandes artistas, abre sus puertas para recibir la música de Rubytates, con su más reciente propuesta musical “Despertar” álbum que entusiasma a más de uno, pues Rubytates ha sabido llegar a los corazones de sus más fieles seguidores con composiciones alegres, tristes, eufóricas y otras tanta llenas de vida y esperanza.

La banda Rubytates en conferencia de prensa desde el Teatro Metropólitan Crédito: Especial

Los primeros pasos:

Rubytates nos cuenta que el camino no ha sido fácil puyes a lo largo de 10 años de carrera los altos y bajos han estado presentes en cada uno de ellos, tanto en manera colectiva como de manera individual, sin embargo, estas situaciones han llegado a completarlos y darles la fuerza suficiente para seguir en el gremio musical buscando y abriéndose paso ante la escena de música independiente.

“Hace 10 años presumíamos de llenar el imperial que es para 100 personas, es algo que nos marcó y nos encantaba, después fue el Indie Rocks! Y después el lunario, el BlackBerry y ahora llegar a este punto es algo muy lindo y muy sincero y gratificante hacia nuestras personas, a nuestro yo de hace 10 años sabiendo que no les hemos fallado y que seguimos trabajando para que sea cada vez mejor”.

“Todos tenemos ideas, todos tenemos producciones, pero sin la manita de cada uno de nosotros no saldría una sola canción, somos como una relación de pareja… hemos tenido momentos muy difíciles y siempre estamos para sacarnos del hoyo, un proyecto independiente siempre es difícil, hay que invertirle mucho tiempo, dinero, pero nunca ha faltado el apoyo, poco a poco seguimos con esa lucha y seguimos trabajando”.

Un show imperdible:

Rubyates llega para ofrecer unos de los conciertos más importantes de su carrera y para complacer a sus más fieles seguidores que les han sido compañía en este largo camino, pues para el Teatro Metropólitan tiene preparadas grandes sorpresas entre ellas, contar con grandes invitados de los cuales nos han adelantado dos de ellos; Disco Bahía y Donovan Morales, con los cuales compartirán escenario, pero no solo ellos, ya que en reserva nos dejan ver que habrá más participantes dentro de esta presentación.

“En CDMX vamos a estrenar 5 canciones, vamos a tocar canciones de todos nuestros álbumes y las más escuchadas en todas las plataformas, es un show único para complacer a todos nuestros fans”, agregaron.

La banda toluqueña también afirmó que harán lo posible por estar ceca de sus fans, así que no olvides estar al tanto de sus redes sociales donde estarán lanzando dinámicas.

Sin duda una noche que promete ser espectacular entre sus composiciones que transportan a otras realidades y sueños que florecen en notas musicales, imperdibles e inolvidables.

Recuerda que aún puedes adquirir tus boletos a través del sistema de Ticketmaster, para ser parte de este acontecimiento musical que quedara grabado no solo en la memoria de Rubytates, sino también de la historia del Teatro Metropólitan y de todos los asistentes.