Celebración y camaradería: Los Pericos ofrecen un show lleno de éxitos en el Teatro Metropólitan de la CDMX

Los pericos

A pesar de la lluvia que caía en los alrededores, los fanáticos se dieron cita para disfrutar de esta fiesta. El show comenzó con un video que mostraba cuánto disfruta la banda venir a México. En él, pudimos observar momentos íntimos y experiencias vividas en nuestro país a lo largo de su trayectoria. Incluso aprovecharon para hacer un homenaje al emblemático “Abbey Road”, recreando la icónica imagen en una de las calles de nuestra bella ciudad.

Uno de los momentos favoritos del público fue el inicio de esta canción, en el que se sintió el cariño de cada alma reunida en el recinto. Este tema marcó el comienzo de un repertorio lleno de éxitos. La banda no perdió la oportunidad de rendir homenaje a una de las agrupaciones más importantes de su país: fue entonces cuando interpretaron “Trátame Suavemente” a dueto con Carlos Vives, de forma remota. Siguiendo con esta línea de colaboraciones a distancia, sonó “Anónimos” con Carla Morrison. Finalmente, cerraron esta parte del show agradeciendo el amor del público mexicano con un cover de “Tatuajes”, de Joan Sebastian, al puro estilo reggae.

Los pericos

Fogata con amigos

En el segundo acto de su presentación, la banda se reunió en círculo y nos pidió imaginar una atmósfera íntima, como si estuviéramos sentados con amigos en una noche de música. En este ambiente sonaron clásicos como “Días de sol”, “Mucha experiencia” y “Waitin’”.

El público se sentó tras esta sección tipo fogata, pero Juanchi Baleirón recomendó no hacerlo, ya que de inmediato comenzó a sonar una de las consentidas del público: “Runaway”, que se convirtió en la canción más coreada de la noche. Acto seguido, sonó “Pupilas lejanas”, dando inicio a la parte final del show.

Los pericos

Amor por México

Juanchi bromeó en un par de ocasiones con el público, diciendo que era la última canción. Incluso se tomó la característica foto con los asistentes, la que suelen capturar al final de sus presentaciones. En ese momento, se escucharon los gritos del público llamándolo “cul**o”, a lo que él respondió riendo y diciendo que, solo por eso, regalarían una más. Así fue como sonó “Llegaste al final”, tema con el que una vez más agradeció al público y nos pidió estar atentos, ya que planean regresar el próximo año para celebrar oficialmente sus 40 años de carrera en nuestro país.