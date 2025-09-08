Río Roma: Así fue el concierto que celebró 15 años de trayectoria con un show romántico, tecnológico y lleno de sorpresas

Río Roma en el Teatro Metropólitan Crédito: Instagram/@rioromamx

Los integrantes de Río Roma mencionaron estar nerviosos y emocionados en demasía. Esto marcó un regreso lleno de nostalgia para José Luis y Raúl Ortega, ya que están por celebrar sus primeros 15 años de trayectoria, este espectáculo trajo nuevas propuestas para sus seguidores, incluso para sus colegas.

Sobre el escenario, los cantantes lucían cambios de atuendos llenos de color y elegancia, lo que siempre los ha caracterizado.

Contentos luego de la larga espera, un sueño se cumple y no solo para ellos. Desde los primeros acordes, sus fans coreaban sus nombres.

Cada instante de show fue mágico y dividiendo emociones, las luces intensificaron cada segundo más cuando sonaron los primeros acordes de “Por eso te amo” un clásico de la banda, la emoción del público detonó la noche entre llanto y gritos.

El público viajó durante la velada entre emociones de esperanza y desamor y es que cada persona fue acompañada por su “persona favorita” lo que hace aún más inolvidable la velada y es que esta fue un viaje por las distintas etapas de las relaciones.

La noche fue una inmersión a las nuevas canciones de los hermanos Ortega, respaldadas por increíbles bailarinas, músicos y visuales acordes a cada una, a las canciones, a las letras, ritmos y colores de emoción.

Río Roma se sube al tren de “adoloridos” pero sobre todo de IA.

La velada fue un espectáculo visual de principio a fin lleno de magia en las pantallas. La banda, que ahora le canta al despecho y dolor, afirmó que la tecnología es pieza fundamental para este tour y cumplieron lo que prometieron, cada imagen, cada visual proyectado, transmitía la letra de cada canción de forma fiel en su esencia.

La respuesta de la audiencia fue maravillosa y es que la IA simplemente no dejará de estar para bien o para “amar”, José Luis Roma, interprete de “Mi persona favorita” mencionó que no desaprovecharán esta increíble herramienta y que aun cerrando los ojos esta seguirá estando y cada vez va más rápido.

“Ustedes nos cambiaron la vida”

Durante el concierto, la energía se mantuvo al máximo y detonó aún más con el momento más viral, fotografiado y comentado de la noche, cuando una fan a la que subieron al escenario le robó un beso a José Luis, lo que desató una ola de gritos enardecidos por los presentes, momento íntimo de la noche. Esto reafirma la cercanía con sus seguidores.

La noche siguió romántica y también festiva, ya que incluyó un segmento regional mexicano, un bloque acústico con temas compuestos por ellos para otros artistas y demás covers gracias a una dinámica llamada “la ruleta del despecho”con la cual el público pudo interactuar más gracias a la ayuda de la inteligencia artificial.

Su público los ha acompañado a lo largo de 15 años y esta velada reafirmó el amor y vínculo del dúo con el público mexicano, quienes no paran de agradecer el amor correspondido, la entrega e inspiración.

La gira continuará en otros estados de la república y para el próximo año se espera un show aún más especial en celebración de sus 15 años de trayectoria.