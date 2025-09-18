Madonna anuncia su regreso a la música con un disco que lanzará en 2026 en Warner Récords

Madonna en entrevista para Rolling Stone Foto: Vía Instagram/@madonna

Madonna anunció oficialmente este 18 de septiembre que volverá con un álbum nuevo —una propuesta orientada al dance— programado para 2026, y que lo publicará con Warner Records, la disquera que la vio nacer como estrella global. El regreso marca la reunificación profesional entre la artista y la casa discográfica con la que lanzó muchos de sus álbumes emblemáticos en las primeras décadas de su carrera.

En una entrevista para la revista Rolling Stone, Madonna reveló que el proyecto reunirá a la cantante con el productor y DJ Stuart Price, colaborador clave en Confessions on a Dance Floor (2005). Esa asociación sugiere que la artista apuesta por retomar —en clave contemporánea— el pulso de pista y la estética del dance-pop que la ha caracterizado en momentos decisivos de su trayectoria.

¿Qué se sabe del disco?

Este nuevo proyecto sería el primer álbum de estudio de Madonna desde Madame X (2019), lo que muchos han descrito como un regreso al terreno de la música ‘bailable’, con mezclas que prometen disco, electro-pop y ritmos de club, y con Price como figura central en la producción. Para la industria, la noticia constituye tanto una operación de alto perfil comercial —por el peso del nombre Madonna— como un movimiento simbólico: volver a Warner implica cerrar un círculo con la casa que acompañó sus primeros pasos.

Warner Records, por su parte, publicó detalles oficiales de la firma y la salida prevista del álbum; el anuncio fue recogido de inmediato por medios como Rolling Stone, Billboard y Consequence, que subrayan el componente estratégico del regreso y los guiños a la era Confessions que aparecen en las declaraciones y materiales promocionales.

La relación creativa entre Madonna y Stuart Price tiene antecedentes notables: Price fue uno de los artífices del sonido de Confessions on a Dance Floor, álbum que la consolidó como referente del dance-pop contemporáneo. La reaparición de ese tándem abre la posibilidad de un disco orientado al club pero con la sofisticación sonora y la capacidad pop que distingue a ambos. Por lo tanto, este proyecto podría recuperar la energía de la pista de baile con arreglos modernos y texturas electrónicas actualizadas.

La noticia se viralizó rápidamente: fanáticos y críticos reaccionaron con mezcla de entusiasmo y curiosidad —muchos interesados en saber si Madonna propondrá una renovación radical o una continuación de sonidos ya probados—, y la expectativa ahora se centra en el primer sencillo, los colaboradores adicionales y la fecha concreta de lanzamiento en 2026. Warner y el equipo de Madonna han anunciado que irán comunicando detalles en las próximas semanas, lo que promete una campaña de lanzamiento con momentos estratégicos.