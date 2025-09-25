“Fenrir, el dios lobo”: Un mito milenario, una voz juvenil llega al Foro La Gruta

Escena de "Fenrir, el dios lobo" Foto: Isaías Avilés

El Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico abrirá sus puertas a una puesta en escena que mezcla lo épico y lo humano: “Fenrir, el dios lobo”, una reinterpretación contemporánea del mito nórdico que inicia temporada el 4 de octubre de 2025, con funciones los sábados y domingos a las 13:00 horas, hasta el 2 de noviembre.

La obra, escrita por Yafté Arias y dirigida por Andrea Cruz Meléndez, explora la vida de Fenrir, el legendario lobo de la mitología nórdica, desde su infancia hasta su trágico destino. Pero más allá del mito, la puesta en escena propone un reflejo de los dilemas de la juventud actual: la ausencia paterna, la búsqueda de identidad y la fuerza de los lazos fraternos elegidos.

Un espectáculo épico y poético para jóvenes

Concebida para un público de 12 a 18 años, la puesta equilibra lo épico con lo poético, y se apoya en recursos como combate escénico, títeres y máscaras para construir un lenguaje visual lleno de fuerza simbólica.

La escenografía estuvo a cargo de Tenzing Ortega (q.e.p.d.) y Érika Gómez, mientras que la iluminación fue diseñada por Sara Alcantar. El maquillaje y vestuario, también de Gómez, se complementan con la música original de Eduardo Arreola, que refuerza la intensidad dramática del montaje.

Una producción con apoyo institucional

“Fenrir, el dios lobo” es una producción de Teatrapos, realizada con el apoyo del Estímulo Fiscal para la Producción Teatral Nacional del Artículo 190 de la LIRS (EFIARTES), lo que garantiza tanto la calidad artística como la solidez de la propuesta.

Los boletos tienen un costo de $238 pesos, con una preventa del 30% de descuento hasta el 30 de septiembre. Las entradas están disponibles en las taquillas del Centro Cultural Helénico (Av. Revolución 1500, CDMX) y a través de la página oficial: helenico.gob.mx.

Póster de "Fenrir, el dios lobo" Foto: Isaías Avilés

Con una mirada fresca y profundamente humana, esta obra no solo revive los mitos nórdicos, sino que los transforma en un espejo de las preguntas y emociones de la juventud contemporánea.