Esto es todo lo que tienes que saber sobre el espectacular de Taylor Swift en Plaza Miyana

Aparecen llaves al rededor del mundo para promocionar "The Life of a Showgirl", el nuevo álbum de Taylor Swift

Dejando que el escenario del Eras Tour ha sido el easter eggs más grande de la historia en la carrera de Taylor Swift al ser una llave que nos abriría las puertas de la nueva era, esta mañana la cantautora norteamericana nos ha dado más adrenalina.

Resulta que en distintos puntos clave en todo el mundo han aparecido espectaculares con dicha llave plasmada en distintos colores. Distintas cuentas de los Swifties más dedicados han difundido la noticia e incluso recalcado los colores que hacen falta por revelarse.

Se desbloquearon estas llaves en varias partes del mundo incluyendo México (Plaza Miyana, CDMX) al parecer por parte de Spotify.



¿Qué creen que sea? 👀



Si van a tomarse su fotito, compártanla con nosotros 🧡 pic.twitter.com/7UNwsDNTTe — TSWIFT MX (@tswift_mx) September 29, 2025

¿Dónde apareció el espectacular de Taylor Swift en México?

Países como Brasil, Reino Unido, Estados Unidos y, desde luego, México, ya han reportado la aparición de esta llave y, desde luego, las historias de Instagram de cientos de swifties ya comienzan a impulsar la promoción que empata con el lanzamiento del 12° álbum de Tay Tay.

En esta ocasión, Plaza Miyana, ubicada en Av. Ejército Nacional Mexicano 769, colonia Granada en la alcaldía Miguel Hidalgo, fue el spot elegido para el anuncio, pero, ¿qué significa?

¿Qué significa el anuncio de Taylor Swift en Plaza Miyana?

La realidad es que esto, como de costumbre, sigue siendo un misterio, pues el anuncio tiene pocas horas de haber aparecido y ni la cuenta oficial de Taylor ni la de Taylornation han publicado nada al respecto; sin embargo, esta publicidad incluye el logo de Spotify.

La plataforma ha realizado recientemente 3 publicaciones:

Un reel precisamente con la llave.

precisamente El anuncio de un nuevo contador sobre las 10 mejores cuentas regresivas en los próximos lanzamientos del Hub en donde podrás saber cómo tu apoyo lleva a tus artistas favoritos al Top 10 Countdowns, en donde resalta a “ The Life of a Showgirl ” en el primer puesto con 5.8M de pre-saves .

. El anuncio oficial en donde se da a conocer que “The Life of a Showgirl” es la primera página de Countdown en superar los 5M pre-guardados en la historia de Spotify.

Especulaciones sobre Taylor Swift y su anuncio en Plaza Miyana

Obviamente, los swifties tienen muchas teorías, pues mientras algunos dicen que habrá alguna sorpresa interactiva o algún lanzamiento especial, otros aseguran que podría tratarse de un formato en el que podrías cambiar por alguna de las opciones de portada del álbum en tu reproductor.

Entre otras cosas, miles de fans han reportado distintas observaciones, aquí te comparto una lista de ellas:

La portada de “The Tortured Poets Department: The Anthology” presenta fallas en Spotify, mostrando múltiples variantes fusionadas en una sola.

La foto de “The Life of a Showgirl” ya no aparece en el perfil de Apple Music de Taylor Swift.

Taylor Swift regresó al número 1 en Spotify global.

Fechas importantes para el lanzamiento de “The Life of a Showgirl

Si eres un verdadero swiftie, debes tener desde ya estas fechas bien grabadas en tu calendario:

30 de septiembre - 2 de octubre: Experiencia Spotify

3 de octubre: lanzamiento del álbum

3 de octubre: el show de Graham Norton

3 al 5 de octubre: la fiesta de lanzamiento oficial del álbum 12 en cines

6 de octubre: Taylor asistirá a The Tonight Show con Jimmy Fallon

8 de octubre: Taylor asistirá a Late Night on Seth Meyers