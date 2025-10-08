Justin Bieber bailó y cantó “Hermoso Cariño” con todo y mariachi frente a fans mexicanos

Justin Bieber se convierte en el mariachi

¿Te imaginas llegar a un evento y que te reciba Justin Bieber cantando con un grupo de mariachis? Esto le pasó a algunos fans reunidos en Los Ángeles para ver un partido de futbol, donde el joven canadiense asistió como invitado especial.

Al escuchar el toque musical mexicano, no lo pensó dos veces y sacó sus mejores pasos de baile. Posteriormente, se acercó al vocalista para cantar “Hermoso Cariño”, uno de los clásicos más queridos de México.

El video comenzó a circular en redes y en un abrir y cerrar de ojos, el cantante se convirtió en tendencia en México.

Los comentarios no se hicieron esperar: desde halagos por su sencillez, hasta bromas sobre su estilo con los pasos de baile, se multiplicaron en TikTok y Twitter.

se siente tan irreal esto, justin con un mariachi qué canta "hermoso cariño" DIOS?? 😭pic.twitter.com/rxCdDBp3QA — eli (@kobzzle) October 8, 2025

Reacción de los fans mexicanos (y del internet)

Los Beliebers en México no tardaron en responder con memes, videos y comentarios que no escapaban del sabor nacional. Algunos celebraron la humildad de Justin, otros gozaron del momento para bromear. “Normalicen preguntar: ¿esto es IA o es México?”, decía uno de los tuits.

La interacción fue masiva. No solo apareció en las tendencias, sino que también generó reacciones entre los amantes del mariachi, los fanáticos del pop y quienes festejan cada guiño entre culturas.

diosito, si es para mí, muéstrame un vídeo de justin bieber bailando con los mariachis pic.twitter.com/oXahBXx8Uw — Justin Bieber México (@ibeliebersmx) October 8, 2025

¿Ya lo había hecho antes? La serenata a Hailey

Este encuentro con el mariachi no es la primera vez que Bieber le da un giro mexa a sus momentos románticos. En mayo de 2025, sorprendió a su esposa, Hailey Bieber, con una serenata en su hogar al ritmo de “Cielito Lindo”.

La escena fue compartida en redes, con mariachis instalados frente al comedor y Hailey asombrada y divertida gozando el momento. Fanáticos mexicanos celebraron, asegurando que el cantante “ya era uno de los nuestros”.

🚨| Justin Bieber le envió mariachis a su esposa, Hailey Bieber, por el día de las madres. pic.twitter.com/hdGKN7B1vA — Justin Bieber México (@ibeliebersmx) May 12, 2025

Justin, hermano, ya eres mexicano

Justin Bieber demostró que no importa el género ni el origen musical: cuando la música suena, hasta los más grandes se contagian. Esa noche en Los Ángeles eligió cantar con mariachi, bailar al ritmo del son y regalar un momento que México celebrará como una de esas anécdotas surrealistas que cruzan fronteras.

¿Qué canción crees que será el próximo “crossover” sorpresa?