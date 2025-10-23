Frankie Muniz revela foto prohibida del elenco para la nueva temporada de Malcolm el de en Medio

Frankie Muniz revelan foto prohibida del elenco en la nueva serie de Malcolm

Todos crecimos viendo Malcolm el de en Medio por Canal 5. Reímos y nos identificamos con la serie de tal manera, que su regreso nos tiene al filo de la emoción. Todo transcurría normal hasta que esta tarde, Frankie Muniz eligió romper las regas y compartir una fotografía con “sus hermanos”.

La imagen muestra a Justin Berfield (Reese) y a Christopher Masterson (Francis), en lo que parece ser la parte externa de un set de grabación rumbo a la esperada nueva temporada de la serie.

El post está acompañado del rebelde mensaje:

“Me dijeron que no publicara esto todavía, pero luego escuché esta canción. Estoy demasiado emocionado porque todos vean los nuevos episodios y extraño a mis hermanos”.

¿Cuándo se estrena la nueva temporada de Malcolm el de en Medio?

Aunque aún no se han revelado todos los detalles de la nueva temporada ni una fecha de estreno exacta, lo que sí sabemos es que el proyecto está activamente en grabaciones y que el elenco original ya firmó su regreso.

De acuerdo con algunas teorías, la nueva temporada podría hablar sobre la vida adulta de Malcolm y sus hermanos, lidiando con la vida laboral, los hijos y el reflejo de los traumas que arrastraría haber crecido en una familia completamente disfuncional. Además de la versión de Hal y Lois como abuelos.

La foto publicada por Muniz no solo trajo de vuelta los recuerdos de una serie que supuestamente había terminado hace 20 años, también ha generado miles de interacciones y comentarios positivos en cuestión de horas.