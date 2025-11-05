Lineup Oficial del Tecate Pal Norte 2026: Tyler the creator, The Killers, Jackson Wang, Deftones y más

El festival más esperado en Monterrey, Nuevo León, Tecate Pa’l Norte 2026, ha dado a conocer el lineup oficial para su próxima edición en el Parque Fundidora tras semanas de rumores y teasers en redes sociales.

La cita será del 27 al 29 de marzo de 2026, con una propuesta musical que cada año se reafirma como una de las mejores en su tipo dentro del país. Tyler the Creator, The Killers, Jackson Wang, Guns N’ Roses e Interpol, por mencionar algunas, serán las bandas principales de este año.

Este festival, que inició como un festejo más del rock en territorio regio, hoy se transforma en una experiencia multifacética que integra al pop, la música electrónica, hip-hop, indie y hasta al regional.

Cada año, la organización busca mantenerse en constante cambio, ofreciendo una experiencia aún más inmersiva, con escenarios renovados, nuevas zonas de descanso y gastronomía, lo cual evidencia el crecimiento constante del evento.

¿Cuál es el lineup del Tecate Pal Norte 2026?

Desde sus cuentas de redes sociales, el festival Tecate Pal Norte 2026 anunció su esperado lineup, el cual grupos como Cypress Hill, Molotov Morat, Los Fabulosos Cadillacs, Simple Plan, Zoé, Marky Ramone, Los Blenders, Love of Lesvian, Paty Cantú, Grupo Frontera, Duncan Dhu y más.