Ariana Grande da positivo a COVID-19 tras cerrar la gira de promoción de Wicked: For Good

La cantante Ariana Grande. La cantante Ariana Grande. (ESPECIAL)

Ariana Grande encendió las alertas entre sus fans este jueves luego de confirmar que dio positivo a COVID-19 justo al terminar la exigente gira de promoción de Wicked: For Good.

La cantante y actriz compartió la noticia en sus redes sociales con una foto previa a su participación en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, acompañada de un irónico mensaje: “moments before Covid”.El diagnóstico obligó a cancelar de golpe varios compromisos promocionales que aún tenía en agenda, incluyendo apariciones en programas de televisión y dinámicas con fans.

Para muchos seguidores, la noticia no fue del todo sorprendente: los últimos días de la campaña habían sido particularmente intensos y ya se hablaba de problemas de salud dentro del elenco, además de incidentes que afectaron la gira.Durante la promoción mundial, Grande enfrentó momentos complicados, como la cancelación de su participación en la premiere de Brasil por un problema de seguridad aérea, o el episodio en Singapur cuando un asistente intentó acercarse a ella de manera agresiva en la alfombra roja.

Su coprotagonista, Cynthia Erivo, también batalló con dificultades vocales que limitaron su presencia en algunos eventos.Aun con todo eso, la gira continuó hasta el final. Sin embargo, el contagio de COVID-19 la obligó a poner una pausa definitiva. Por ahora, Ariana se encuentra recuperándose en casa, siguiendo indicaciones médicas y sin detallar la gravedad de sus síntomas.

¿Afecta esto al estreno?

Por el momento, Wicked: For Good mantiene su fecha de lanzamiento en cines: 21 de noviembre de 2025. Aunque la ausencia de Ariana en entrevistas de último momento podría bajar ligeramente la intensidad promocional, las expectativas para el estreno siguen siendo altas.

Sus fans han inundado las redes con mensajes de cariño y pronta recuperación, recordando que este no es el primer contratiempo que atraviesa durante la producción y promoción de Wicked.