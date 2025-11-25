Estas fueron las últimas palabras de Valentín Elizalde: así lo asegura Tano Elizalde a 19 años de la muerte de “El Gallo de Oro”

Últimas palabras de Valentín Elizalde: así lo asegura Tano Elizalde a 19 años de la muerte de “El Gallo de Oro”

Fue la fatidica noche del 25 de noviembre de 2006 cuando el mundo de la música regional perdió a una de las voces más potentes en la historia del genero: Valentín Elizalde, “El Gallo de Oro”.

Su camioneta fue interceptada tras un concierto en el palenque de Reynosa, Tamaulipas, un comando armado abrió fuego y logró acabar con su vida, junto con la de su representante y su chofer.

El único sobreviviente fue su primo, “Tano” Elizalde, quien años después cargaría con sospechas, rumores y múltiples versiones que involucraban a “El Vale” con el narco y “peleas de faldas”, versiones encontradas sobre lo que realmente pasó aquella noche. Hoy, casi 19 años después, Tano ha decidido hablar y revelar lo que vivió esa madrugada.

“No fue por el corrido… ni por una mujer”: la versión que rompe con todos los mítos

En una entrevista reciente para el podcast La Funa, Tano Elizalde confesó que muchas de las versiones aceptadas sobre la muerte de su primo “no son ciertas”.

Aseguró que en ningún momento le prohibieron a Valentín cantar su famoso corrido A mis enemigos,mucho menos recibió amenazas de muerte por el. Tano declaró que ese tema lo interpretaba en múltiples estados, sin dirigirlo específicamente a nadie.

También rechazó la versión en donde supuestamente asesinaron a “El Gallo de Oro” por meterse con la mujer equivocada: “No fue ni por el corrido ni por una mujer”, recalcando que él vivió día con día con el cantante, compartieron hasta su comida, y que él mismo recibió siete disparos, saliendo con vida.

Tras las declaraciones, Tano pone en duda las hipótesis que por años circularon en medios medios de comunicación y, posteriormente, en redes sociales.

¿Cuáles fueron las últimas palabras de Valentín Elizalde?

Según Tano, los instantes previos al ataque fueron tan surrealistas como escalofriantes. Al salir del palenque, dos hombres armados los interceptaron pidiendole a Valentín subirse a otra camioneta para supuestamente tocar en un evento privado; sin embargo, “El Gallo de Oro” se negó.

Luego, la camioneta desconocida se colocó delante de la suya. El chofer detuvo el auto, bajó el vidrio trasero esperando órdenes. En ese silencio tenso, Valentín, desconcertado, volteó hacia su primo y soltó, quizá sin pensar la frase:

“Qué loco, mi Tano, ¿dónde están orinando?”

Esas fueron, según Tano, las últimas palabras de “El Gallo de Oro”. Inmediatamente después, comenzó la balacera que acabó con la vida de tres personas, entre ellas, el icónico cantante.

¿Por qué Tano rompió el silencio hasta ahora?

Tano Elizalde anunció que está por lanzar un documental titulado “El sobreviviente Elizalde”, donde detallará lo que realmente pasó esa noche y su versión completa de los hechos.

El documental llega en un momento donde los rumores antiguos conviven con nuevas versiones, como las recientes declaraciones de familiares del cantante, quienes señalan otras hipótesis como posibles conflictos sentimentales, celos o ajustes de cuentas.

Más allá del morbo, la promesa de esta producción es aportar claridad y dar voz al sobreviviente.

La muerte de Valentín Elizalde en el punto más alto de su carrera, no sólo dejó canciones memorables y una legión de seguidores, también abrió heridas, dudas y miles de conspiraciones. A casi dos décadas del crimen, aún persisten versiones encontradas y desde luego, el amor y admiración a un grande de la música regional mexicana.