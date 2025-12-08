Del Toro y Diego Luna ponen en alto a México en los Globos de Oro 2026

Los Globos de Oro 2026 dieron a conocer este lunes a sus nominados, como cada año reconociendo a lo más destacado del cine y la televisión internacional. En esta edición México vuelve a resonar en la temporada de premios gracias a dos figuras que ya se han vuelto referentes globales: Guillermo del Toro y Diego Luna.

Frankenstein nominada a 5 Golden Globes

Como se anticipaba, la tan esperada película Frankenstein —la nueva adaptación del clásico de Mary Shelley dirigida por Del Toro— obtuvo múltiples nominaciones las cuales fueron:

Mejor Película Dramática

Mejor Actor en Película Dramática para Óscar Isaac

Mejor Actor de Reparto para Jacob Elordi

Mejor Banda Sonora

Y, como broche de oro, Mejor Director para el gran Guillermo del Toro.

Thank you to the #GoldenGlobes Awards for honoring FRANKENSTEIN with five electric nominations! pic.twitter.com/pQTT9trq8M — Frankenstein Film (@FrankensteinGDT) December 8, 2025

Del Toro no es ajeno a este reconocimiento pues ya ha ganado dos Globos de Oro: en 2017 por La forma del agua como Mejor Director y en 2022 por Pinocho como Mejor Película Animada. En ambas ocasiones repitió triunfo en los Premios Oscar, por lo que su presencia en la lista de los Golden Globes de este año vuelve a encender la conversación sobre un posible “doblete” para el filme.

La película ha sido celebrada por su estética fantástica y su lectura emocional del mito de Frankenstein, una reinterpretación fiel al sello visual y narrativo que solo puede venir de este director mexicano. Tanto críticos como espectadores la han posicionado como una de las favoritas de la temporada de premios.

Diego Luna alcanzó las estrellas

Por su parte, otro mexicano que también nos ha estado representando de una manera excelente en Hollywood ha sido Diego Luna, quien, en esta ocasión también recibió una nominación por su trabajo en la serie Andor, parte del universo Star Wars. El actor compite en la categoría de Mejor Actor en Serie Dramática, consolidando con esta nominación su prestigio internacional. Esta sería su tercera nominación consecutiva a los Globos de Oro, un logro que confirma su solidez interpretativa desde “Y tu mamá también” hasta galaxias muy lejanas.

Luna compartirá categoría con figuras como Mark Ruffalo y Gary Oldman, lo que refleja el nivel de competencia y, al mismo tiempo, la relevancia de su actuación dentro de la industria.

Las nominaciones de Del Toro y Luna no solo celebran carreras individuales, sino que también reafirman el peso del talento mexicano en la escena internacional. Con proyectos sólidos, presencia constante y reconocimiento crítico, ambos artistas llegan a esta edición como representantes de una industria nacional que sigue conquistando al mundo.

La 83ª edición de los Globos de Oro se celebrará el domingo 11 de enero, a las 19:00 horas (tiempo de México), y podrá verse a través de HBO Max.