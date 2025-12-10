Muere a los 55 años Sophie Kinsella, autora de “Loca por las compras”

Sophie Kinsella, autora de "Confessions of a Shopaholic" o Loca por las compras La escritora británica falleció este miércoles 10 de diciembre del 2025 en Londres tras enfrentar un cáncer cerebral

Sophie Kinsella fue el seudónimo literario de Madeleine Sophie Townley Wickham, escritora británica, reconocida a nivel mundial por la saga de Loca por las compras, murió este miércoles 10 de diciembre en Londres a los 55 años luego de enfrentar una larga lucha contra el cáncer cerebral.

Sus allegados informaron que la autora falleció en paz y acompañada de lo que más amaba, su familia, la música, la calidez, la Navidad y la alegría. El mensaje, difundido en Instagram, expresó el profundo dolor por la pérdida y destacó la fortaleza con la que enfrentó su enfermedad.

¿Quién fue Sophie Kinsella?

Madeleine Sophie Townley Wickham, nacida el 12 de diciembre de 1969 en Londres, Reino Unidos; antes de dedicarse por completo a la escritura, se formó en la Universidad de Oxford y trabajó como periodista financiera, experiencia que más tarde influiría en el tono y los temas de sus historias.

Aunque inició su carrera publicando novelas bajo su nombre real, el reconocimiento internacional llegó en el año 2000 con Confessions of a Shopaholic (Loca por las compras), libro que dio origen a una de las sagas más exitosas de la literatura contemporánea.

¿Cómo dio a conocer la enfermedad de Sophie Kinsella?

En abril de 2024, la escritora reveló públicamente que había sido diagnosticada dos años antes con un glioblastoma, una forma agresiva de cáncer cerebral. Su familia recordó que, pese a la enfermedad, Kinsella enfrentó el proceso con un “coraje inimaginable” y con gratitud por su vida personal y profesional.

“No podemos imaginar cómo será la vida sin su luz y su vitalidad”, señalaron en su mensaje de despedida.

La influencia en la literatura y el Cine de “Confessions of a Shopaholic” (Loca por las compras)

La serie de libros de Shopaholic, protagonizada por Becky Bloomwood, conectó con millones de lectores gracias a su humor ligero, situaciones cotidianas y personajes femeninos imperfectos pero entrañables.

Posteriormente la saga fue adaptada al cine en 2009 bajo el título Confesiones de una compradora compulsiva, pero al final la traducción oficial que se le puso a la película en español fue “Loca por las compras” con Isla Fisher como protagonista.

En total, los libros de Kinsella vendieron más de 45 millones de copias, se distribuyeron en más de 60 países y fueron traducidos a más de 40 idiomas, consolidando a la autora como una de las escritoras más reconocidas de la comedia romántica.

¿Qué otros libros escribió Sophie Kinsella además de Loca por las compras?

Además de su saga más famosa, Kinsella publicó numerosas novelas independientes como:

¿Tienes secretos?

Tengo tu número.

Mi vida no tan perfecta.

historias con romances con humor constante y reflexiones sobre la vida moderna. También escribió literatura juvenil, entre ellas Finding Audrey.

Previo al uso de su seudónimo, publicó siete novelas como Madeleine Wickham, con un enfoque más realista y menos cómico, que marcaron el inicio de su trayectoria literaria.

Reconocimientos de Sophie Kinsella

En 2025, Kinsella había sido preseleccionada como autora del año en los British Book Awards. Un año antes, su más reciente novela, What Does It Feels Like?, fue incluida por The New York Times en la lista de los cien libros más destacados de 2024.

La muerte de Sophie Kinsella deja un legado literario que acompañó a millones de lectores con historias ligeras, cercanas y llenas de humor, que hoy siguen ocupando un lugar en librerías y memorias alrededor del mundo.