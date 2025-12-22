Murió Chris Rea, músico y compositor de ‘Driving Home for Christmas’

Fallece Chris Rea, músico británico El cantante y compositor británico, Chris Rea, murió a los 74 años tras una breve enfermedad, de acuerdo con el comunicado difundido por su esposa y dos hijas.

Este lunes 22 de diciembre de 2025, la familia de Chris Rea dio a conocer que el cantante y compositor falleció a los 74 años de edad en el hospital tras una “breve enfermedad”.

De acuerdo con el comunicado difundido por su esposa y dos hijas, Chris no vivió sus últimos momentos solo, sino que estuvo acompañado de sus seres queridos.

Chris Rea falleció este lunes 22 de diciembre, informan familiares

A través de un comunicado distribuido por la agencia británica Press Association (PA), familiares del compositor declararon que “falleció pacíficamente en el hospital después de una breve enfermedad”.

Aunque la familia no detalló la enfermedad específica que acabó con la vida del autor de éxitos musicales como On the Beach y Driving Home for Christmas, Rea tiene historial médico desde el año 2000, cuando fue diagnosticado con cáncer de páncreas, enfermedad por la que se sometió a una cirugía de extirpación de páncreas y parte del estómago; esto le desarrolló diabetes como secuela.

Más adelante, en el año 2016, sufrió un ictus que afectó la movilidad de sus brazos y dedos. A pesar de la complicación para tocar la guitarra, Rea continuó componiendo y grabando música durante los últimos años.

Chris Rea: ¿Quién era y cuáles fueron sus mayores éxitos?

Christopher Anton Rea nació en Middlesbrough (Cleveland), al norte de Inglaterra, en el año 1951, poseía ascendencia italiana por parte de su padre e irlandesa por parte de su madre; la familia vivió principalmente con los ingresos de una heladería.

Durante su adolescencia, Rea trabajó para el negocio familiar y ahorró hasta sus 19 años para comprar una buena guitarra. En este periodo de su vida, también consiguió su licencia de conducir con la furgoneta de su padre, una experiencia que marcaría su amor por los viajes y la carretera, elementos reflejados en su obra musical.

La carrera discográfica de Christopher inició en 1978 con el álbum Whatever Happened to Benny Santini?, el cual contenía la canción nominada al Grammy “Fool (If You Think It’s Over).

Este tipo de éxito lo acompañó durante las décadas de los setenta y ochenta, periodo en el que alcanzó gran popularidad gracias a su estilo único de fusión de blues, pop, soul y soft rock, reflejado en sus 25 álbumes de estudio; dos de ellos alcanzaron el número uno en las listas británicas: The Road to Hell (1989) y Auberge (1991).

En 1986, la canción “Driving Home for Christmas” fue presentada como un sencillo secundario, pero actualmente pasó a la historia musical como un clásico navideño que reingresa a las listas de popularidad cada año durante el mes de diciembre.

Según explicó en su página web, este tema emblemático de la época relata “la historia de un viajero que regresa a casa”, describiéndola como una canción que otorga “un momento de calidez, humor y espíritu festivo que ha conservado su encanto con el paso de los años”.

El legado de Chris Rea: música y familia

Además del clásico navideño Driving Home for Christmas, el compositor acumuló otros grandes éxitos como The Road to Hell, On the Beach y Josephine.

La música de Chris Rea se caracteriza de un gusto por la melodía, los buenos arreglos y la voz profunda, virtudes que afirmó desear mantener al declarar, en una entrevista con EL PAÍS, que le gustaría parecerse a guitarristas como Eric Clapton y Mark Knopfler, quienes mantenían su música “por encima de todo”.

A Chris le sobreviven su esposa Joan, quien era su pareja desde hace varias décadas, y las dos hijas que el matrimonio tuvo: Josephine y Julia.

El fallecimiento de Chris Rea es un trago amargo para la industria musical en esta época navideña, sin embargo, miles de personas seguirán siendo acompañadas por su voz al volver a casa.