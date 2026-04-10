La música latina rompe récord histórico en EU con mil mdd en ingresos mayoristas en 2025

Música Latina En los últimos nueve años, Latinoamérica se ha vuelto una de las regiones más inportantes musicalmente para Estados Unidos

La música latina volvió a hacer historia en Estados Unidos, con el más reciente informe de la Asociación de la Industria Discográfica de EU (RIAA) confirmó que en 2025 el género alcanzó por primera vez los 1,000 millones de dólares en ingresos mayoristas, un hito que consolida una década de crecimiento constante y una presencia cada vez más sólida en el mercado musical estadounidense.

Nueva etapa par la música Latina en EU

El reporte detalla que la música latina ya representa el 8.8% de los ingresos totales de la música grabada en Estados Unidos, la cifra más alta registrada.

Aunque los ingresos al por menor ya habían superado ese umbral en años previos, es la primera vez que la cifra se alcanza solo con ingresos mayoristas, lo que evidencia la expansión del género y su mayor valor dentro de la industria.

Voceros de la RIAA explicaron que este resultado confirma “la solidez de la música latina” y el impacto que artistas, sellos y nuevas audiencias están generando.

Para Matt Bass, vicepresidente de Investigación, “el crecimiento sostenido de la última década se debe a que los artistas siguen encontrando formas de conectar con el público y abrir nuevos caminos”.

El streaming: la fuerza que mueve al género latino por el mundo

El informe subraya que el streaming continúa siendo el motor del crecimiento; ya que para 2025 representó el 98.2 por ciento de todos los ingresos del género, impulsado por suscripciones pagas que superaron los 557.5 millones de dólares.

Esta predominancia muestra que las plataformas digitales siguen siendo la ventana principal para descubrir y consumir música latina, donde conviven figuras icónicas con voces emergentes.

La accesibilidad, la variedad de estilos y el aumento de oyentes jóvenes consolidan un ecosistema en el que el género mantiene su dominio.

Latinoamérica es la región con mayor crecimiento en cuanto a la música

De acuerdo con la RIAA, el auge del género se alinea con el informe Global Music Report de IFPI, que colocó a Latinoamérica como la región de mayor crecimiento en 2025, impulsada precisamente por el acceso al streaming.

La tendencia, dicen, apunta a que el género seguirá expandiéndose conforme se fortalezcan nuevas formas de interacción entre artistas y seguidores.

Rafael Fernández Jr., vicepresidente sénior de Políticas Públicas Estatales y Música Latina de la RIAA, destacó que este crecimiento se sostiene gracias a alianzas innovadoras y a una industria que busca abrir más espacios entre formatos, géneros y plataformas.

Aseguró que ver a nuevas generaciones adoptar los ritmos con los que él creció “demuestra que la música latina sigue derribando barreras”.

A diez años de crecimiento continuo, la música latina se ha consolidado como una fuerza dominante en Estados Unidos.

La combinación de audiencias globales, plataformas digitales y una generación de artistas que lleva su sonido a nuevos espacios parece perfilar un futuro aún más ambicioso para el género.

Los números lo confirman: el ritmo latino no solo suena fuerte, también genera y se expande con una influencia que sigue rompiendo fronteras.